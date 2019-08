Weniger Reserven und Schiri-Mangel

Wer mit ihnen ins Gespräch über Fußball kommt merkt sofort: Sie sind profunde Kenner im Amateurbereich des Fußballbezirks Hohenlohe und wissen auch überbezirklich Bescheid. Vor zehn Jahren stiegen beide ins „Fußballgeschäft“ in den Bezirksvorstand ein. Ralf Bantel übernahm 2009 zunächst das Amt des Bezirkskassiers und ist seit 2012 Bezirksvorsitzender. Hartmut Megerle zeichnete sich jahrelang als Staffelleiter aus und übernahm ebenfalls 2009 den neugeschaffenen Posten als Bezirksspielleiter. In acht Staffeln organisiert er für über 120 Vereine den Spielbetrieb. Beide stellten sich den Fragen der FN.

Herr Megerle, Herr Bantel, ein kurzes Statement zur abgelaufenen Saison und ein Ausblick auf die neue Saison . . .

Ralf Bantel: Wir sind in allen Bereichen sehr zufrieden. Die Saison war in allen Ligen spannend außer dem „Überflieger“ Sindringen-Ernsbach in der Bezirksliga. Ich hoffe auf weitere Aufsteiger in höhere Klassen und wenig Absteiger aus der Landesliga.

Hartmut Megerle: Die Runde ist recht gut gelaufen, unser Spielbetrieb ist soweit in Ordnung und wir hatten keine witterungsbedingten Probleme. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen ist wirklich gut, daher läuft der Laden in Hohenlohe auch. Die Staffeleinteilungen für die neue Saison passen recht gut.

Wohin führt der Weg einer möglichen Strukturänderung und wie kann sich der Bezirk darauf einstellen?

Bantel: Bisher ergibt sich für mich kein klares Bild. Unser Bezirk lässt wenig Spielraum für Vergrößerungen. Die Staffeln im Aktivenbereich funktionieren. Unsere Jugend ist bereits im regen Austausch mit den Nachbarbezirken, ein bezirksübergreifendes Spielen können wir uns gut vorstellen. Hier hat aber der Verband sein Veto eingelegt.

Megerle: Wenn der Verband etwas ändern wollte, hätte man die Kommission mit unabhängigen Experten von außen besetzen müssen. Die Bezirksvorsitzenden als Mitglieder der Kommission werden sich nicht als „Totengräber“ des eigenen Bezirks darstellen lassen wollen. Der Bezirk Hohenlohe hat mittelfristig kein Problem, einen eigenen Spielbetrieb zu organisieren.

Welche Sorgen haben der Bezirk und die Vereine?

Bantel: Sorgen machen uns der Reservespielbetrieb und das Schiedsrichterwesen. Der Weg, als zweite Mannschaft zu spielen, ist nicht zielführend, da hoffe ich auf ein Umdenken. Spieler und Funktionäre werden auch gesucht. Mit den Schiedsrichtergruppen suchen wir nach Lösungen.

Megerle: Der Schiri-Mangel ist gravierend, hier muss der Verband mal neue Wege gehen. Die Reservemannschaften werden weniger.

Ist die Unterstützung durch den Landesverband/DFB für die Amateure ausreichend?

Bantel: Es sollten weitere flexible Handhabungen in der Verantwortung der Bezirke gewährt werden. Der DFB tut sich bei der Unterstützung des Amateurbereichs in meinen Augen etwas schwer.

Megerle: Hier kommt viel zu wenig, sei es monetär oder auch mit Trainings- und ähnlichen Materialien. Von Seiten des DFB kommt unten an der Basis so gut wie nichts an. Positiv sind die dezentralen Bildungsangebote durch den Landesverband.

Was ist Ihnen wichtig im Fußball?

Bantel: Spieler, Funktionäre, Betreuer, Schiedsrichter und Fans müssen klar verstehen, dass unser Fußball ein Hobby ist, das Spaß macht. Spiele gewinnen ist schön, verlieren nicht immer einfach, aber man kann dies mit Anstand.

Megerle: Was sich manchmal auf den Sportplätzen abspielt im Miteinander geht oft nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut. Fußball geht nur, wenn wir alle zusammenarbeiten und auch mal die Fehler der anderen akzeptieren.

