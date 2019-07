Wenn Kilts, Steine und Vögel fliegen

Was die Schotten unterm Kilt anhaben? Das Spektrum bei den Woinemer Highlandgames war breit gefächert. Sandalen mit Klettverschluss, Fußballtreter, Sportschuhe oder auch feste Wanderboots: Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Wer sich in den archaischen schottischen Disziplinen wie Baumstammüberschlag oder Steinweitwurf messen will, braucht einen festen Stand. Zum 22. Mal durchgeführt, wächst die Veranstaltung in jedem Jahr ein bisschen mehr. Dieses Jahr war der „Falkner der Herzen“ die Attraktion auf dem weitläufigen Freigelände bei der Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Achim Häfner mit seinen Greifvögeln.

Elf Tiere mitgebracht

Bei seinen Vorführungen war es jedes Mal proppenvoll. Der Pfälzer aus Neustadt an der Weinstraße vermittelt die Arbeit mit seinen geflügelten Freunden mit viel Herzblut und Augenzwinkern. Elf Tiere hatte er am Wochenende mitgebracht. Geierrabe „Raven“ auf der einen Seite und die Kanincheneule auf der anderen Seite balgten sich lautstark um seine Aufmerksamkeit, während Häfner deren Aufzucht schilderte: „Die bekomme ich als Babys von Züchtern und ziehe sie mit der Hand groß“, erläuterte der 62-Jährige. Der Rauhfußkauz mit seinen fünf und die Kennicotti-Eule mit ihren drei Wochen steckten noch in den Kinderschuhen. Senior Frodo Beutlin, ein sibirischer Uhu, war mit seinen fünf Jahren der gechillteste der schwatzhaften Truppe. „Der lässt sich alles gefallen“, lobte Häfner seinen Liebling. Das Paradekunststück sind die „Bremer Stadtmusikanten“: Dabei werden Frodo drei andere Vögel übereinander auf den Kopf gesetzt.

Achim Häfner will sein Wissen über die Tiere weitergeben und wirbt für das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen, dessen Botschafter er ist. „Die finanzieren sich nur über Spenden“, sagte er. Deshalb ging alles, was abseits seiner Gage gesammelt wurde, an diese Einrichtung. „Es ist faszinierend, wie die Tiere auf Menschen reagieren“, betonte der Pfälzer. Er arbeitet viel mit Behinderten und ist stolz darauf, laut eigener Aussage „als einziger in Deutschland eine Therapie mit Greifvögeln“ anzubieten. „Die gehen unheimlich innig und herzlich mit den Tiere um und wollen nicht nur Selfies haben“, meinte er mit Kritik am heutigen Verhalten.

Irische Tänze und Marktstände

Schon vor knapp 50 Jahren kam Häfner mit Greifvögeln in Kontakt, seit drei Jahrzehnten hat er seine Falknerei mit knapp 30 Tieren. Die Bänke vor seinem Zelt füllten sich auch bei der vierten Vorführung. Ralph Schütz, der Vorsitzende der Woinemer Highlander, war mit dem Besuch an beiden heißen Tagen sehr zufrieden. „Es war eine super schöne Veranstaltung.“ Von den Besuchern gab’s nur positives Feedback.

Der Andrang hat neben den bekannten Attraktionen auch damit zu tun, dass mit dem „Irish Dancers O‘Brannlaig“ das erste Mal seit Jahren wieder eine irische Tanzgruppe dabei war, die viel Beifall einheimste. Die Livemusik am Samstagabend tat ihr Übriges, dass viele Gäste aufs Schulgelände strömten.

Bäckermeister Harry Schweißhelm war vor 20 Jahren mit seiner Feldbeckerey der erste, der sich um die Verpflegung der hungrigen Highlander kümmerte. Inzwischen ist er Teil einer immer größer gewordenen Meile am Schulgebäude, wo es neben dem flüssigen Gold aus Schottland mit Fish und Chips sowie Haggis natürlich auch die entsprechenden Spezialitäten gibt. „Weit über 30 Stände“ sind es geworden, freute sich Schütz. Schmuck, Schmiede, Felle, Leder, Harris Tweed, Bernstein, Marmeladen, Gürtelschnallen, Pfeil und Bogen und vieles mehr wurde geboten.

Mit 164 Mitgliedern stemmt der Verein laut seinem Vorsitzenden „eines des ältesten Events dieser Art in Deutschland“. Der freie Eintritt trägt dazu bei, dass es eine Veranstaltung für die ganze Familie ist. Drei schottische Lager, unter anderem der Grey Highlander und das des McGeàrr Clans, haben ihre Zelte neben dem Wettkampfplatz aufgeschlagen.

Mac Maniacs aus Angelbachtal, Highlander der Rheinebene oder Celtic Warriors aus Rüsselsheim: So lauteten wieder die klangvollen Namen der Vereine, aus denen sich die Einzelteilnehmer für die Highlandgames zusammenfanden und unter Moderator Holger Mattenklott bei heißem Wetter ihr Bestes gaben. Der „Run with the Stone“ – in seiner schwersten Variante 50 Kilo – war bei dem Wetter einmal mehr bewundernswert. Am spektakulärsten schätzt Schütz die Disziplin „Tossing the Caber“ ein: einen sechs Meter langen Baumstamm so zum Überschlag zu bringen, dass er in einem ganz bestimmten Winkel liegen bleibt. tom

