Wer wirklich drin ist – entscheidet sich erst noch

Schwetzingen/Hockenheim/Eppelheim.Der Kreistag Rhein-Neckar wird sich aus höchstens 105 Mitgliedern zusammensetzen. Die Abgeordneten speisen sich aus 16 Wahlbezirken. Drei von ihnen sind im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. Über deren Ergebnisse wollen wir Sie hier genauer informieren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass neben den Direktmandaten, die errungen werden können, auch noch Ausgleichsmandate vergeben werden, die allerdings nach Auskunft des Landratsamtes voraussichtlich erst am Dienstagnachmittag endgültig feststehen werden.

So können wir in diesem Beitrag nur die Einzelergebnisse in den jeweiligen Gemeinden darstellen, ohne exakt sagen zu können, wer es am Ende in den Kreistag geschafft hat. Das liefern wir natürlich nach, sobald der Kreis es ausgerechnet hat.

Grüne in Eppelheim wieder vorn

Im Wahlbezirk 5 Eppelheim, zu dem die Gemeinden Oftersheim und Plankstadt gehören, sind sechs Sitze zu vergeben. Maßgeblich für das gute Ergebnis der Grünen war die Stadt Eppelheim, wo die Grünen wie schon bei der Europawahl auch bei der Kreistagswahl das Parteienranking anführen. 27,73 Prozent der Stimmen holten sie hier. Die CDU blieb mit 23,52 Prozent deutlich zurück, die SPD schaffte immerhin 21,41 Punkte. Platz vier ging an die Freien Wähler (7,55 %), vor der AfD (6,83 %), der Linken (6,51 %) und der FDP (6,45 %). Stimmenkönig war hier Christdemokrat Trudbert Orth mit 4046 Kreuzchen, auf Platz zwei landete Renate Schmidt (SPD) mit 4096 Stimmen, die bei der letzten Kreistagswahl noch vorne gelegen hatte. Dann kommen zwei Grüne: Christa Balling-Gündling mit 3256 und Marc Böhmann mit 2350 Stimmen. Tolle Ergebnisse holen auch noch Jürgen Geschwill (1898) für die Sozialdemokraten und Martina Rubik-Kreutzfeldt für die CDU (1859). Bernd Binsch ist der einzige Freie Wähler über der 1000er-Marke (1195). Bester Liberaler ist Peter Bopp mit 706 Stimmen, stärkste Linke Frederike Marx mit 976 Kreuzchen. Das Ehepaar Athina (721) und Dr. Uwe Buchmann (787) sichert der AfD allein zwei Drittel der Quote.

Auf niedrigerem Niveau als früher, aber in Front blieb die CDU in Oftersheim mit 21,71 Prozent, Platz zwei geht an die Grünen mit 21,01 Punkten. Die Sozialdemokraten landeten bei 18,06 Prozent und liegen nur knapp vor den Freien Wählern (17,46 %). Satt punktet die AfD mit 10,22 Prozent, die FDP schafft 7,99 und die Linke nur 3,57 Prozent. Der Blick auf die Einzelwerte zeigt, dass die Oftersheimer ortsansässige Kandidaten präferieren, auch wenn sie auf den Listen nicht ganz vorne stehen. Stimmenkönigin wird Annette Dietl-Faude (CDU) mit 3296 Kreuzchen, Platz zwei geht an den Freien Wähler Frank Weiß mit 2826 Stimmen, dicht gefolgt vom Grünen Patrick Schönenberg mit 2768 und Jens Rüttinger (SPD) erreichte 2027 Voten. Gezogen hat hier auch die Kandidatur des in Oftersheim wohnenden und in Schwetzingen als Orthopäde praktizierenden AfD-Kandidaten Dr. Uwe Buchmann und seiner Frau Athina, die 1193 und 1016 Stimmen abräumen. Stärkster Liberaler in Oftersheim ist Holger Höfs mit 917 Stimmen, beste Linke die Studentin Frederike Marx mit 463. Da rächt sich, dass die Linken nur Eppelheimer Kandidaten auf der Liste hatten.

Das setzt sich in Plankstadt fort: Die Buchmanns ziehen auch hier die AfD auf 9,04 Prozent und machen einen Sitz im Kreistag wahrscheinlich. Ansonsten holt hier die CDU ihr mit 28,4 Prozent bestes Ergebnis im Bezirk. Die SPD liegt mit schwachen 13,64 Prozent nur noch auf Platz vier, Dazwischen die Freien Wähler mit 21,98 und die Grünen mit 19,58 Prozent. Die meisten Stimmen kann Jutta Schuster (CDU) auf sich vereinen. Mit 2775 blieb sie aber auch deutlich unter dem Rekordergebnis von 4057 vor fünf Jahren. Platz zwei in der Personenwertung sichert sich Gerhard Waldecker mit 2517 Stimmen für die Freien Wähler, noch vor Andreas Berger (CDU) mit 1984 Stimmen. Sigrid Schüller führt die Grünen-Liste mit 1460 Stimmen an, Jutta Schneider die der SPD mit 1120.

Vor allem die Bürgermeister ziehen

Ein Blick in den größten der drei hiesigen Wahlkreise, den Bezirk 6 mit Schwetzingen, Ketsch und Brühl, der acht Sitze zu vergeben hat, verrät ähnliche Trends, die in Richtung einer deutlich wachsenden Grünen Fraktion im Kreistag deuten: In der Stadt Schwetzingen schafften die Grünen die Sensation und holten noch nie dagewesene 24,21 Prozent und damit Platz eins, noch vor der bisher dominierenden CDU mit 21,81 Prozent und den fast gleichauf durchs Ziel gehenden Sozialdemokraten (18,26 %) und Freien Wählern (18,05 %). Die weiteren Plätze gehen an die AfD (8,48 %), FDP (5,14 %) und die Linke (4,05 %). Im Duell der beiden Bürgermeister, die die Listen von CDU und SPD anführen, setzt sich in Schwetzingen der Ketscher Jürgen Kappenstein (3348) für die CDU gegen den Brühler Dr. Ralf Göck (2592) für die SPD durch. Die zweithöchste Stimmenzahl geht an CDUlerin Sarina Kolb (3297), Rang drei an die Grüne Sabine Walter (3005) aus Schwetzingen, knapp vor dem Ketscher Parteikollegen Günther Martin (2973). Carsten Petzold (2599) bei den Freien Wählern, Monika Maier-Kuhn (SPD) mit 2134 sowie Michael Franz (CDU) mit 2041 Stimmen überqueren noch die 2000er-Marke. Die besten AfD-Ergebnisse holten der Brühler Optikermeister Ralf Meyer (1283) und das Ketscher Landtagsmitglied Klaus-Dieter Voigtmann (1035).

In Ketsch ist die Welt noch in Ordnung – durch bisherige Parteibrillen gesehen: Mit 33 Prozent holt die CDU hier das Rekordergebnis in unserer Region, obwohl sie auch hier 8,7 Prozent gegenüber 2014 einbüßt. Die SPD sichert sich verhältnismäßig gute 21,1 Prozent, die Grünen 18,3, die Freien Wähler 12,2, die AfD 9,6, die FDP 3,4 und die Linke 2,5 Prozent. Gezogen wird das CDU-Ergebnis natürlich von Bürgermeister Jürgen Kappenstein, der allein 7452 Stimmen auf sich vereint, gut 46 Prozent aller CDU-Voten in Ketsch. Beachtlich auch das Ergebnis seines steten Kritikers Günther Martin (Grüne), der 3146 Kreuzchen hinter sich vereint. Bei der SPD schafft es der aktive Ketscher Schüler Ruppert Moses auf den höchsten Wert mit 2266 Stimmen, noch vor Listenanführer Ralf Göck (2118). Für die Freien Wähler holt Frank Müller mit 1330 Stimmen das beste Ergebnis.

Im Heimspiel in Brühl kann es natürlich nur einen Sieger geben. Dr. Ralf Göck holt hier für seine SPD 6768 Stimmen und zieht das Gesamtergebnis nach oben auf überdurchschnittliche 26,08 Prozent und damit Platz eins in der Hufeisengemeinde. Nochmals zugelegt hat auch Claudia Stauffer bei den Freien Wählern mit jetzt 4052 Stimmen. Ihre Freien Wähler holen 19,08 Prozent und landen auf Platz drei. Dazwischen die CDU mit schwachen 22,98 Prozent. Auf Platz vier die Grünen mit 16,97 Prozent. Das beste CDU-Ergebnis erzielt Michael Till mit 3070 Stimmen, auch Dr. Eva Gredel (2650) und Christian Mildenberger (1942) profitieren auf der CDU-Liste vom Lokalpatriotismus der Brühler und liegen vor Listenanführer Kappenstein (1835). Gabriele Rösch (1696) und Hans Hufnagel (1680) holen noch gute SPD-Voten. Jens Gredel mit 2449 Kreuzchen einen Topwert für die Freien Wähler. Gleich vier Grüne liegen über 1000 Stimmen: Ulrike Grüning (1850), Günther Martin (1482), Klaus Triebskorn (1387) und Sabine Walter (1215). Herausragend bei der AfD das Ergebnis von Ralf Meyer mit 1510 Stimmen. Das bescherte der Partei satte 10,14 Prozent, den besten Wert im Wahlbezirk 6 und vermutlich ein Mandat im Kreistag für Meyer. Schwach bleiben die FDP mit 2,63 und die Linke mit 2,11 Punkten.

Freie Wähler liegen recht gut

Und wie steht es um den Wahlkreis 7 mit Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen? Hier fehlte ja diesmal der Stimmenkönig von 2014, der Hockenheimer OB Dieter Gummer, der nicht mehr kandidierte. Sieben Sitze sind zu vergeben.

In der Stadt Hockenheim war mit 24,38 Prozent die CDU in Front, vor den Grünen (20,04 %), den Freien Wählern (19,3 %) und der SPD (17,09 %). Auf Platz fünf die AfD (8,91 %), vor der FDP (7,15 %), der Linken (2,81) und der NPD (0,34 %), die hier im Bezirk antrat. Gabi Horn holte für die Freien Wähler den Spitzenplatz bei den persönlichen Kreuzchen zurück – bekam 4673, noch vor FW-Spitzenkandidat Stefan Weisbrod (2198). Dicht auf den Fersen war Adolf Härdle der Stimmenkönigin. Er holte für die Grünen 4582 Stimmen. Platz zwei bei den Grünen ging an Monika Schroth (1868), die Rechtsanwältin aus Altlußheim. Bei der CDU führen Fritz Rösch (3609), Patrick Stypa (2473), Thomas Birkenmaier (2127) und Bärbel Hesping (2019) die Liste an. Beste Sozialdemokratin war Marina Nottbohm mit 2598 Stimmen. Jutta Jahnke verhinderte mit ihren 1229 Stimmen ein Debakel für die FDP. Mit 1265 Stimmen war Karlheinz Kolb aus Ketsch im Nachbarstimmbezirk Hockenheim das Zugpferd der AfD.

Der Bürgermeisterbonus von Stefan Weisbrod katapultierte die Freien Wähler in Reilingen auf Platz eins. 5195 Stimmen holte er dort. Und weitere 2305 gibt’s für Peter Geng. Von den 34,31 Prozent können die anderen Gruppierungen nur träumen. Die SPD liegt mit 17,65 Prozent wenigstens noch im eigenen Trend. Aber CDU (14,92 %) und Grüne (14,46 %) blieben deutlich unter den Erwartungen. Auch die AfD ist hier schwach mit nur 6,73 Prozent, die FDP holt mit 9,55 Prozent ihr bestes Ergebnis im Bezirk. Linke liegen bei 2,01, die NPD bei 0,37 Punkten. Für die SPD reißt Charly Weibel das Ergebnis mit seinen 2851 Stimmen heraus. Auch Agnes Tuault-Pfahler ist mit ihren 1228 Stimmen hervorzuheben, bei den Grünen Jens Rotter mit 946 Kreuzchen, bei der FDP Peter Schell mit 1120 Stimmen.

In Neulußheim liegen hinter Wahlsieger CDU (25,7 %) gleich drei Parteien eng zusammen. Freie Wähler (20,77 %), Grüne (19,36 %), und SPD (18,72 %). Die AfD holt hier 8,16, die FDP 4,86, die Linke 2,17 und die NPD 0,25 Prozent. Spitzenreiter ist CDU-Listenführer Thomas Birkenmaier mit 2504 Stimmen. Zusammen mit tollen 1569 Stimmen von Andreas Sturm puscht das die CDU. Das zweitbeste persönliche Ergebnis holt Sven Nitsche mit 1708 Stimmen für die Freien Wähler. Hanspeter Rausch liegt mit 1393 Stimmen bei der SPD vorn, Monika Schroth mit 1207 Stimmen bei den Grünen.

In Altlußheim bescheren die 1541 Stimmen von Ines Schweickert und die 1209 von Dr. Marco Vaselka der CDU mit 25,28 Prozent die Spitze. Auf Platz zwei die Grünen mit 20,89 Prozent und ihrem Spitzenreiter Norbert Korn (1015). Die Freien Wähler erreichen 19,86 Prozent der Stimmen, Klaus Oettinger führt hier die Liste mit 1213 Stimmen an. Die SPD kommt nur auf 16,83 Prozent, obwohl Dieter Hoffstätter 1288 Kreuzchen hinter sich versammelt hat. Die AfD holt hier 9,25, die FDP 5,09, die Linke 3,55 und die NPD 0,26 Prozent der Stimmen.

