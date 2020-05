Werben für die Initiative

Brüssel.Nach der deutsch-französischen Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung in der EU rühren beide Länder die Werbetrommel. Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden pochen darauf, dass die EU nur rückzahlbare Kredite und keine Zuschüsse ausgibt. Als Fortschritt in Sachen Solidarität wertete die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, das Vorhaben. Anders als die vieldiskutierten „Eurobonds“ sei der vorgeschlagene Fonds zeitlich und inhaltlich begrenzt, sagte die SPD-Politikerin. Dänemarks Finanzminister Nicolai Wammen sagte, seine Regierung warte ab, was die EU-Kommission voraussichtlich am 27. Mai präsentieren wird. dpa

