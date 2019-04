„Werte-Züge“ auf dem Maimarkt

Mannheim.Am Maimarkt-Stand der Evangelischen Kirche (Halle 25) können Besucher ihren eigenen „Werte-Zug“ zusammenstellen und auf Gleise setzen. Züge von Prominenten und von Mannheimer Konfirmanden gibt es schon, sie sind in einem offenen Schrankkoffer zu sehen. Am Stand mit dem Motto „Mit Gott auf der Lebensreise. Ich packe meinen Koffer und nehme mit . . .“ werden auch in diesem Jahr wieder Gespräche über Gott und die Welt sowie eine Foto-Aktion angeboten. Vor der Werte-Kulisse #meinestadt #meinewahl #meineuropa sind zudem Selfies möglich. Bild: ekma/DeVos

