„Wertekonflikte“ in den Orientierungskursen

Berlin.Traumata, die Trennung von Familienmitgliedern, schwierige Wohnverhältnisse und niedriges Bildungsniveau – das sind die größten Hindernisse für Flüchtlinge beim Deutschlernen. Den höchsten Anteil von Schutzsuchenden mit posttraumatischer Belastungsstörung fanden die Autoren eines Forschungsberichts zum Integrationsangebot des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bei Frauen, die älter sind als 30 Jahre. Und noch ein Problem, das Frauen stärker betrifft als Männer, zeigt der Bericht auf, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde: Mütter von Kleinkindern nehmen oft gar nicht erst an den angebotenen Kursen teil.

Damit diese Frauen nicht aufgrund fehlender Sprachkenntnisse dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind und kaum Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft haben, hat das Bamf seit 2017 rund 43 000 Plätze für die Beaufsichtigung von Kindern während der Kurszeiten gefördert.

Laut Bamf sind aktuell etwa 22 Prozent der Kursteilnehmer Analphabeten. Um motivierte Lehrkräfte für Integrationskurse zu finden, hatte das Bundesamt das Mindesthonorar im Jahr 2016 von 23 Euro auf 35 Euro pro Stunde erhöht. Wer einen Alphabetisierungskurs leitet, erhält 40 Euro. Den Angaben zufolge kommt es vor allem in sogenannten Orientierungskursen, in denen Zuwanderer lernen sollen, wie das Zusammenleben in Deutschland funktioniert, zu „Wertekonflikten“. dpa

