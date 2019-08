Werteleitbild soll den TV weiter nach oben bringen

Neuer Trainer beim A3-Ligisten TV Niederstetten ist der 42-jährige Visar Rushiti. Er wechselt von der DJK SV Eigenzell (Bezirk Ostwürttemberg) zum TV und übernimmt das Traineramt von dem während der Saison abgelösten Klaus Kraft. Rushiti ist kein Unbekannter. Vor seinem Engagement in Eigenzell war er als Spieler ein Jahr beim TSV Obersontheim tätig. Davor war er drei Jahre Spielertrainer beim SV Gründelhardt, den er in die Bezirksliga führte. Seine Spielerstationen waren unter anderem die Würzburger Kickers, Schweinfurt (beide Landesliga Nord Bayern), Bayreuth (Bayernliga und Regionalliga Süd) sowie TSV Crailsheim (Oberliga Baden Württemberg) und FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nord). Wolfgang Schmalzbauer, einer von drei Abteilungsleitern neben Michael Friedrich und Manuel Kleinheinz, stellt das Konzept des „neuen“ TV Niederstetten vor.

Herr Schmalzbauer, wie kam es zu der Verpflichtung von Visar Rushiti?

Wolfgang Schmalzbauer: Wir haben uns bewusst für einen Trainer entschieden, der zum einen Bezirksligaerfahrung hat und des Weiteren im Raum Niederstetten relativ unbekannt ist.

Was zeichnet Rushiti besonders aus?

Schmalzbauer: Er bringt die Erfahrung als Fußballprofi mit – und ist trotzdem sehr bodenständig. Visar ist sehr ehrgeizig und lebt Fußball vor. Klare Ansagen und Vorgaben verbindet er mit viel Spaß beim Fußball.

Welches Konzept verfolgt der TV mit dem neuen Trainer?

Schmalzbauer: Der TV Niederstetten ist erstmals in der Vereinsgeschichte mit den C-, B- und A-Junioren in der Bezirksliga Hohenlohe vertreten und kommt nach wie vor als einer von ganz wenigen Vereinen in Hohenlohe ohne Spielgemeinschaften aus. Und diese sehr gute Jugendarbeit (A- bis C-Junioren-Koordinator Jürgen Esslinger ist in engem Kontakt mit Visar Rushiti) soll jetzt endlich auch im Aktivenbereich fruchten. Unser Ziel ist, mit attraktivem Fußball vorn in der Kreisliga A mitzuspielen – und in den nächsten drei Jahren dann mit der jungen Mannschaft auch möglichst in die Bezirksliga aufzusteigen. Wir haben zudem vor Jahren bewusst ein Werteleitbild erstellt, das für die Fußballjugend, Aktiven und auch Trainer und Betreuer gilt. Wir stellen den Fußball in den Mittelpunkt und Spaß gehört natürlich dazu – wir fordern aber auch Teamgeist, Einstellung und Respekt ein.

