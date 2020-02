Er ist der erste Trainer aus der Fußball-Region Odenwald, der es bis in den Profibereich geschafft hat: Der Wertheimer Thomas Reis ist Coach des Zweitligisten VfL Bochum. Dort kämpft der 46-jährige Fußballlehrer mit seiner Mannschaft um den Klassenverbleib. Die Malocher-Tugenden, die er einst als Bundesliga-Spieler des Vereins verinnerlicht hatte, will er nun auch auf seine Akteure übertragen.

Die FN haben den Wertheimer Ruhrpottler in Bochum getroffen und im Gespräche schnell festgestellt, dass er sich immer noch sehr gut in seiner Heimat auskennt. Beim FC Eichel ist er weiterhin Vereinsmitglied; dort ist man stolz auf Thomas Reis. Doch auch in Bochum hat er sich bereits während seiner Zeit als Spieler große Anerkennung erarbeitet, jetzt will er das auch als Trainer schaffen. mf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020