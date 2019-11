Wibke Klomp ist Dekanin

Wertheim.Die Synode des Evangelischen Kirchenbezirks Wertheim wählte die 45-jährige Wibke Klomp mit 45 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen zur Nachfolgerin von Hayo Büsing zur Dekanin.

Wibke Klomp wuchs in Bremerhaven auf und studierte Theologie an der kirchlichen Hochschule Bethel sowie an den Universitäten Freiburg, Basel und Heidelberg. Nach dem zweiten kirchlichen Examen mit Ordination absolvierte sie ein Sondervikariat Seelsorge am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Das Pfarrvikariat führte sie ins badische Müllheim. Im Anschluss wurde sie Pfarrerin in Waldkirch, seit 2013 wirkt sie in Walldorf und ist stellvertretende Dekanin im Kirchenbezirk südliche Kurpfalz. Sie ist mit dem Kirchenmusiker Prof. Carsten Klomp verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Wibke Klomp freut sich auf die neue Herausforderung im Kirchenbezirk Wertheim. ek/hvb

