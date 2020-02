Wie rücke ich mich ins rechte Licht?

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald lädt interessierte Frauen zum Workshop „Selbstpräsentation – sich ins richtige Licht rücken“ ein. Dieser findet am Mittwoch, 19. Februar, von 10 bis 13 Uhr in der Außenstelle des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis in Sinsheim (Muthstraße 4) statt. Das schreibt der Kreis in einer Pressemitteilung.

Um was geht es in dem Workshop konkret? Die Teilnehmerinnen entwickeln und erproben spielerisch, wie sie sich authentisch und selbstsicher präsentieren können. Dazu gehört, die Körpersprache effektiv einzusetzen, gelassen mit kleinen Pannen umzugehen und durch überzeugende Kommunikation das eigene Ziel zu erreichen.

Rollenspiele für Sicherheit

Mit praktischen Übungen und Rollenspielen wird es möglich, zu lernen, mit schwierigen Situationen selbstsicher umzugehen und besser auf die eigenen Stärken zu bauen. Das Erlernte kann in Vorstellungsgesprächen oder in Situationen des beruflichen Alltags eingebracht werden. Durch den Workshop führt Diana Oeß, Trainerin für Kommunikation.Anmelden bis Montag

Interessierte Frauen können sich bis Montag, 17. Februar, unter der Telefonnummer 0621/293 2590 oder per E-Mail an die Adresse frauundberuf@mannheim.de anmelden. Die Teilnahmekosten betragen 18 Euro pro Person, eine Ermäßigung ist möglich, schreibt die Pressestelle des Kreises. wn

