Wie Wasser „Wunder“ wirkt

In ungewissen Zeiten ist es besonders wichtig, auf sein Wohlbefinden zu achten. Aber wie soll das gehen, wenn man nicht verreisen kann, Fitnessstudios sowie (Wellness-)Hotels geschlossen sind und man sowieso zu Hause bleiben soll? Gesundheitsexperten aus aller Welt wissen, wie man auch in den eigenen vier Wänden und mit einfachen Mitteln seine Abwehrkräfte stärken und den Körper entgiften kann.

Hier geben drei Experten aus dem Allgäu, aus Sri Lanka und aus Thailand Tipps.

Dr. Hans-Martin Beyer/Lebensspur Lech, Allgäu: Immun-Booster Kneipp-Therapie.

Dr. Hans-Martin Beyer absolvierte bereits vor seinem Studium eine Ausbildung zum Kneipp-Bademeister. Er empfiehlt die Hydrotherapie nach Kneipp zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte. „Regelmäßig angewandt, tut man mit dieser spezifischen Methode schon viel für sein Immunsystem“, so der ärztliche Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums Enzensberg in Füssen/Allgäu. „Zudem ist sie kostengünstig und zu Hause leicht umsetzbar, denn man benötigt lediglich Wasser.“ Am einfachsten durchsetzbar sind Kneipp’sche Waschungen mit einem kalten Waschlappen auf dem warmen Körper. Dabei fängt man immer auf der herzfernen, rechten Seite an Füßen oder Händen an, vergrößert dann die Ausdehnung auf Beine und Arme, schließlich auf Unter- beziehungsweise Oberkörper. Waschungen am Oberkörper sollten morgens, am Unterkörper vor dem Zubettgehen erfolgen. Mithilfe eines Gießrohrs (erhältlich im Einzelhandel anstelle eines üblichen Brausekopfs) lassen sich die Waschungen zu Güssen intensivieren, da der drucklose Wasserstrahl mehr Thermorezeptoren in der Haut reizt. Der Kurort Füssen ist Projektträger des grenzüberschreitenden gesundheitstouristischen Erlebnisraums Lebensspur Lech und hält neben öffentlichen Kneipp-Stationen auch spezialisierte Gesundheitsgastgeber bereit.

Manick Rodrigo/Barberyn Ayurveda Resorts, Sri Lanka: Gesünder dank ayurvedischer Morgenroutine.

Mit der asiatischen Heilslehre Ayurveda besonders vertraut ist Manick Rodrigo. Er gehört zur ältesten Ayurveda-Familie Sri Lankas, leitet die mehrfach ausgezeichneten Barberyn Ayurveda Resorts und sagt: „Schon wenige Alltagsregeln helfen, gesünder durchs Leben zu gehen.“ Als Einstieg für zu Hause empfiehlt er: vor 22 Uhr ins Bett gehen und gegen sechs wieder aus den Federn. Das entspreche dem Biorhythmus der meisten Menschen und helfe, sich wacher und fitter zu fühlen. Nach dem Aufstehen Zähne putzen und die Zunge mit einem Zungenreiniger aus der Apotheke säubern. Dadurch werden schadstoffhaltige Beläge, die der Körper über Nacht ausgeschieden hat, entfernt. Anschließend ein Glas warmes Wasser trinken, eine Wohltat für Magen und Verdauung. Und: „Das Inhalieren von Kräuterdämpfen regt die Durchblutung der Schleimhäute an, durchfeuchtet und reinigt sie. So gestärkt, können sie Viren und Bakterien besser abwehren.“

Karina Stewart/Kamalaya Koh Samui, Thailand: Fußbäder für starke Abwehrkräfte.

Erholsamer Schlaf trägt zu einem intakten Immunsystem bei, so Karina Stewart, Mitbegründerin des Kamalaya Wellness Sanctuary and Holistic Spa auf der thailändischen Insel Koh Samui. Als Master der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und Akupunktur weiß sie: „Im Schlaf produziert der Körper mehr weiße Blutkörperchen, die Krankheitserreger abwehren.“ Doch gerade wenn der Kopf voller Sorgen ist, schlafe man schlecht, sagt Stewart. Deswegen rät sie, mehrere Tage nacheinander zu einem 20-minütigen Kräuterfußbad etwa 30 bis 60 Minuten vorm Zubettgehen. Ihr Rezept: Salz, frischer Ingwer und Zitrone sowie ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl oder ein Beutel Kamillentee sind eine gute Mischung für erholsamen Schlaf. Das Wasser sollte zwischen 42 und 45 Grad warm sein und mindestens über die Knöchel reichen. „In der TCM hilft Wärme, die Energie aus dem Kopf nach unten zu transportieren, damit der Geist zur Ruhe kommt. Die Haut absorbiert die entzündungshemmenden, antibakteriellen und entgiftenden Ingredienzen des Bads.“

