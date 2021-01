Wieder Demo gegen Corona

Würzburg.Gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gab es am Samstag zwischen 13 und 18.30 Uhr in Würzburg wieder mehrere Demonstrationen. Die Teilnehmerzahlen beliefen sich laut Polizei jeweils im mittleren bis niedrigen zweistelligen Bereich. Die Demos waren angemeldet und mit Auflagen genehmigt worden. Zu einer der Versammlungen gab es einen Gegenprotest von rund 50 Personen. Ein Twitternutzer habe danach ein Bild gepostet, das einen mutmaßlichen Hygieneverstoß bei der ersten Demo zeigte. Diesem will die Polizei Würzburg nachgehen. Demnach sollen einige Personen ohne Masken zu nahe beisammen gestanden haben. Der Hinweisgeber muss hierzu in einer Zeugenaussage seinen konkreten Beobachtungen wiedergeben. Alle Corona-Proteste seien ordnungsgemäß und störungsfrei verlaufen, resümiert die Polizei. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.01.2021