Wiedereröffnung zu Pfingsten geplant

Innichen.Stephan Mühlmann hievt mit einer Heugabel das Futter für seine Agnus-Rinder in deren Raufe. Seine beiden kleinen Kinder haben sich Schneeschieber und Besen geschnappt und helfen ihrem Papa im Stall mit. Stephan Mühlmann ist Geschäftsführer des Naturhotels Leitlhof inmitten des Hochpustertals in den Südtiroler Dolomiten gelegen. Normalerweise kümmern sich seine Mitarbeiter vornehmlich um Stall, Hof und Garten. Doch wegen der Corona-Krise ist alles anders. Wie der Familienvater und Hotelier die Situation erlebt und wie es für ihn weitergeht, erzählt er dieser Zeitung.

Herr Mühlmann, wie haben Sie die Zeit ab dem ersten Corona-Fall in Norditalien bis zum vorzeitigen Schließen des Leitlhofes erlebt?

Stephan Mühlmann: In erster Linie war ich verwundert, denn die Problematik hat sich im weit entfernten China abgespielt und war gefühlt sehr weit weg von Italien und Europa. Als ich von den ersten Corona-Fällen in Italien über die Medien erfahren hatte, ging ich davon aus, dass man das Problem relativ schnell in den Griff bekommen würde. Die Situation wurde aber von Tag zu Tag ernster und führte zu der Empfehlung, alle touristischen Betriebe zu schließen – welcher wir natürlich gefolgt sind. In der letzten Woche der Wintersaison redeten wir vermehrt mit unseren Gästen über die aktuelle Lage. Bei uns in Innichen und in der Dolomitenregion Drei Zinnen war noch kein Fall bekannt, deshalb ging es relativ entspannt zu, unsere Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Dies liegt sicherlich auch daran, dass der Leitlhof immer schon sehr hohe Hygienebestimmungen hatte und vor allem unsere Stammgäste sich dessen bewusst sind. Des Weiteren haben wir in Südtirol ein sehr gutes Gesundheitssystem, welches in enger Zusammenarbeit mit der Uniklinik in Innsbruck steht. Auch dies, denke ich, berücksichtigen unsere Gäste und wissen, dass man nicht nur im Hotel, sondern auch im Südtiroler Gesundheitssystem gut aufgehoben ist.

Wie ist die aktuelle Lage?

Mühlmann: Bei uns ist es nach wie vor ruhig. Es halten sich alle an die Verordnung der italienischen Regierung, die sozialen Kontakte zu vermeiden und die eigenen vier Wände nur für dringende berufliche Fälle oder zum Einkaufen zu verlassen. Natürlich auch zum Luftschnappen, dies jedoch nur im nahe gelegenen Umfeld der eigenen Wohnung. Die Verordnungen erscheinen als sehr streng, wenn man bedenkt, dass wir kaum Corona-Fälle in unserer Gegend haben. Es ist aber richtig, dass wir uns alle ausnahmslos an die Verordnungen halten, um der Verbreitung des Virus nicht die kleinste Chance zu lassen.

Wie gehen die Mitarbeiter mit der Hotel-Situation um?

Mühlmann: Unsere Mitarbeiter sind alle sehr gelassen. Unsere Hygienebestimmungen schützen nicht nur unsere Gäste, sondern auch sie, deshalb gab es auch keine Sorgen bezüglich Ansteckung. Die frühzeitige Schließung aller touristischen Betriebe kam relativ schnell und überraschend, aber unsere Mitarbeiter haben die Entscheidung, unser Hotel zu schließen, mit großer Solidarität mitgetragen. Natürlich ist die Situation auch für sie nicht einfach, aber die Gemeinschaft geht vor. Für eine langjährige Mitarbeiterin aus Peru ist die Situation eine größere Herausforderung: Sie wollte nach Hause fliegen, aber ihr Flug wurde storniert, jetzt muss sie hierbleiben.

Sind irgendwelche Sonderaktionen für die Zeit danach geplant?

Mühlmann: Ab der Wiedereröffnung, also geplant ab Freitag, 29. Mai, werden wir die Stornobedingungen lockern: Und zwar kann man alle Buchungen bis 31. Juli 2020 bis 48 Stunden vor Anreise kostenlos stornieren, um in Ruhe den Urlaub bei uns im Leitlhof planen zu können. Somit möchten wir unsere Gäste trotz der allgemeinen Lage motivieren, eine erholsame Zeit bei uns in den Dolomiten zu buchen. Und nur so viel sei verraten: Im Leitlhof wird es einige Überraschungen für unsere Gäste geben. bb/ahm/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020