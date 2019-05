Wiese wieder grün

Auf der grünen Waidsee-Wiese stehen Ralf Müller und Peter Otholt. © See

Im letzten Herbst gab es nicht wenige Badegäste, die hätten für die große Wiese des Weinheimer Waidsee-Strandbades keinen Cent mehr verwettet. Wegen der Dürre war die Wiese gelb und steinhart ausgedörrt. Das hat sich jetzt aber geändert, rechtzeitig zur Eröffnung der Weinheimer Freibäder am Samstag, 11. Mai. Thomas Keil vom Weinheimer Grünflächenamt überzeugte sich jetzt noch einmal vor Ort vom Erfolg einer groß angelegten Pflegeaktion für die Wiese, die innerhalb des Strandbades immerhin ungefähr so groß ist wie acht Fußballfelder. Der Rasen wurde „gestriegelt“, wie der Fachmann sagt, also aufgeraut und belüftet, so dass neue Grassamen gleich auf fruchtbaren Boden fallen.

Stabile Eintrittspreise

So ist es auch passiert. So hat der Sahara-Sommer 2018 zumindest für den Moment im Frühjahr 2019 keine sichtbaren bleibenden Spuren hinterlassen. „Die Besucher können kommen, wir sind parat“, berichteten die beiden städtischen Bademeister Ralf Müller und Peter Otholt. Die Badesaison am Strandbad Waidsee beginnt am Samstag, 11. Mai und endet am Sonntag, 15. September. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Am Eröffnungstag können auch die Schließfächer wieder kostenlos belegt werden. Im Mai öffnet das Strandbad täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr. Im Juni, Juli und August montags bis freitags von 10 Uhr bis 20 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 Uhr bis 20 Uhr. Im September ist dann wieder von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019