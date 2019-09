Offenbach.Elektroautos kommen in Deutschland nicht an: Die zu geringe Reichweite, schwere Batterien, die auf fragwürdige Weise hergestellt werden, und ellenlange Ladezeiten lassen die Verbraucher mit einer deutlichen Kaufzurückhaltung reagieren. Laut einer kürzlich veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsinstituts Kantar Emnid wollen nur fünf Prozent der Befragten als Nächstes „mit Sicherheit ein E-Auto“ kaufen. Neben den klassischen Verbrennern, die sparsamer werden müssen, gibt es aber eine alltagstaugliche Alternative: den Antrieb mit Brennstoffzellen.

„Willkommen in der Zukunft!“, schreit der Hyundai Nexo förmlich. Die schmalen Scheinwerfer wirken futuristisch, die Bildschirme mit der breiten und kopfbedeckten Mittelkonsole sind eher Kommandozentrale als Auto-Cockpit. Da sehen wir einmal großzügig darüber hinweg, dass hier ein SUV steht, dessen Image ja gerade gewaltig ramponiert wird. Im Format erinnert der Nexo an den Mercedes GLC, der im Übrigen auch preislich auf einer Wellenlänge liegt. Allerdings ist der Hyundai so voll ausgestattet, dass sich die Aufpreisliste auf eine Sonderlackierung (600 Euro) beschränkt.

Nahezu lautlos arbeiten die 440 taschentuchpackungsgroßen Brennstoffzellen, die Wasserstoff in Sauerstoff, Wasser und Strom wandeln. 156 Liter oder 6,33 Kilogramm Wasserstoff schlucken die Tanks, die an der Hinterachse untergebracht sind, in ihnen herrschen 700 bar Druck. Wie es sich für einen Elektromotor gehört, zieht der Nexo nahezu ansatzlos kraftvoll davon. Erst ab etwa 120 km/h zeigt sich, dass die 163 PS mit 1,8 Tonnen Gewicht zu kämpfen haben. Aber wer will denn mit einem Auto, das so eine Ruhe ausstrahlt, auch schneller fahren? Knapp 180 km/h wären drin – mehr als ausreichend.

Ein großes Plus am Konzept der Brennstoffzelle ist, dass die Reichweite auch bei zügiger Fahrt nicht wie Butter in der Sonne – oder wie im Batteriebetrieb – dahinschmilzt. Rund 560 Kilometer sind es beim Testwagen. Dann heißt es Auftanken. Das noch recht dünne Tankstellennetz zwingt dazu, Umwege zu fahren. Die nächste Tankstelle in der Region liegt in Hirschberg – neben „Schnellladestationen“ für Tesla. Deren Fahrer stehen nicht ohne Neid neben dem Nexo, der nach drei Minuten wieder einsatzbereit ist. 9,50 Euro pro Kilogramm kostet Wasserstoff zurzeit. Somit sind für eine Tankfüllung rund 60 Euro fällig. Etwa 60 Wasserstofftankstellen gibt es momentan in Deutschland, bis Anfang 2020 sollen es schon 100 sein.

Luft wird gereinigt

Ein Blick in den digitalen Rückspiegel, der beim Blinken ins Display gespielt wird – und weiter geht es. Der Nexo gibt sich komfortorientiert, bleibt aber in flott gefahrenen Kurven gut beherrschbar. Platz im Innenraum bietet er reichlich, hat aber aufgrund der Tanks einen verhältnismäßig kleinen Kofferraum.

Das „Willkommen in der Zukunft“ stimmt tatsächlich: Alltagstauglich wie ein Verbrenner – und hintenraus kommt nur Wasser. Zum Abschied zeigt das Display an, wie viel Liter Luft der Nexo während der Fahrt „gereinigt“ hat. Denn beim Verbrennen von Wasserstoff und Luft filtert er aus der Luft nahezu alle Feinstaubpartikel heraus, ehe sie wieder in die Umwelt entweicht.

