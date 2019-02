Begleitend zur regulären Messe machen katholische Gemeinden spirituelle Angebote für Kinder. „Hinein ins Abenteuer Gottesdienst“, lautet die Devise am Sonntag, 10. Februar, wenn um 9.30 Uhr in St. Peter (Augartenstraße) und in St. Josef (Bellenstraße), um 11 Uhr in Maria Königin (Hermsheimer Straße) und in Maria Hilf (August-Bebel-Straße) zum Kindergottesdienst eingeladen wird. „Willkommen zur Kinderkirche“, heißt es um 11 Uhr in St. Hildegard (Dürkheimer Straße) und in St. Antonius (Rheinauer Ring). In St. Elisabeth (Waldfrieden) findet ab 10.30 Uhr ein Abenteuerland-Gottesdienst statt. kathma

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019