Winterliche Pracht im Schwarzwald

Stuttgart.Des einen Freud, des anderen Leid: Während gestern im Südwesten Autofahrer mit Schnee und Eis auf den Straßen kämpfen mussten, konnten Wintersportler den Schnee im Schwarzwald genießen. Das Bild zeigt einen Spaziergänger auf dem verschneiten Berg Schauinsland in der Nähe von Freiburg. Schneetechnisch hat der Südwesten in dieser Woche das Gröbste hinter sich: Heute erwarte Baden-Württemberg nur noch leichter Schneefall, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Am Donnerstag soll es trocken bleiben und freundlich werden. Am Freitag soll es dann verbreitet regen. Nur im Bergland sei noch mit Schnee zu rechnen. Auch Autofahrer können dann überwiegend auf Schneeketten verzichten. dpa (Bild: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019