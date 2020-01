Winterpflege für das Auto

Berlin/Dortmund.Für Autos ist der Winter nicht gerade eine angenehme Zeit. Regen, Eis, Schnee, Dreck und auch Streusalz können Lack, Gummidichtungen, Scheinwerfern, Scheiben und Schlössern zusetzen. Es gilt also, das Fahrzeug zu pflegen – nur wie? „Eine regelmäßige Autowäsche ist im Winter mindestens ebenso wichtig wie im Sommer“, sagt Bernd Stürmer, Fachreferent beim TÜV Nord. Wenn Straßen mit Taumitteln wie Salz bearbeitet werden, wird auch das Auto mit einem Schmierfilm aus Nässe, Schmutz und Taumitteln überzogen. Und dieser Film müsse immer wieder abgewaschen werden, erläutert der Experte für Fahrzeugtechnik und Fahrzeugprüfung.

Türdichtungen abreiben

Viele Autobesitzer sorgen sich zwar, dass eine Wäsche im Winter dem Fahrzeug wegen des gefrierenden Wassers schaden könne. Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE) hält diese Bedenken aber für unbegründet – „vorausgesetzt, man beachtet einige Regeln.“ Die erste Regel für die Fahrzeugwäsche lautet: „Vorsicht schon beim Aussteigen, gerade in einer offenen SB-Box.“ Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt könne es dort glatt werden. Vereisen kann aber nicht nur der Boden, sondern auch das Türschloss nach einer unsachgemäßen Handhabung des Hochdruckreinigers in den Selbstbedienungs-Waschboxen. Man sollte unbedingt darauf achten, den Strahl des Reinigers nicht direkt auf das Türschloss zu richten, rät Dieter Thiel, Fachmann für Fahrzeugaufbereitung. Ohnehin empfiehlt Thiel, dessen Firma Neuwagen und Oldtimer aus den USA importiert, das Fahrzeug eher in einer Waschanlage oder Waschstraße als in einer SB-Box zu reinigen.

Nicht jeder Autobesitzer ist vertraut mit der Bedienung eines Hochdruckreinigers. Dann könne es zu Schäden an Anbauteilen kommen. Besonders gefährlich sei der Versuch, die Reifen mit Hochdruck zu säubern, warnt Heinze: „Der Strahl des Reinigers darf niemals direkt auf die Reifen gerichtet werden.“ Sonst könne es zur Beschädigung der Reifenstruktur oder gar zum Reifenplatzen während der Fahrt kommen.

Türdichtungen können ebenfalls festfrieren. „Wer dann mit Gewalt versucht, die Tür zu öffnen, dem mag das wahrscheinlich sogar gelungen“, sagt Heinze. „Mit ziemlicher Sicherheit zerreißt dabei aber auch die Dichtung.“ Vorbeugend sollte man die Türdichtungen reinigen, trocknen und einreiben. Während TÜV-Experte Stürmer Vaseline und Wachs als Mittel der Wahl nennt, schwört Dieter Thiel auf Ballistol. „Man kennt das vor allem als Waffenöl“, sagt der Experte für US-Fahrzeuge. Er behandle zum Beispiel nach einer Motorwäsche die Motoren seiner Fahrzeuge damit. „Egal ob Gummi, Metall, Aluminium oder Kunststoff, dieses Öl produziert den idealen Schutzfilm, das Wasser der Waschanlage kann dann kaum noch etwas ausrichten.“

Wichtiger Frostschutz

Wichtig ist es, die Scheiben auch von innen zu reinigen. Denn schmutzige Scheiben beschlagen schneller, wie Heinze erklärt. Zeitungspapier, ausgelegt im Fußraum, sei ein gutes Hilfsmittel, um Feuchtigkeit und Nässe aufzusaugen, damit Fußmatten und Teppiche nicht durchnässen. Idealerweise kommt das Wasser aber erst gar nicht hinein. „Man sollte im Winter seitlich ins Auto einsteigen, so dass die Beine zunächst noch draußen sind und man die Schuhe gegeneinanderschlagen und so den Schnee abklopfen kann“, rät Bernd Stürmer.

Im Wischwasser wiederum sollte ausreichend Frostschutz sein. Von Spiritus hingegen rät Heinze ab: „Spiritus ist zwar in der Tat ein guter Frostschutz, gehört aber nicht in die Scheibenwaschanlage.“ Denn auch er verursache Schlieren und wirke somit kontraproduktiv. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020