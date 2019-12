Wir sagen euch an …

An diesem Wochenende brennt auch die vierte Kerze des Adventskranzes. Weihnachten naht, das Dunkle wird immer heller, für die Kinder rückt der Heiligabend spürbar immer näher. Vom Lateinischen „adventus“ (auf Deutsch: Ankunft) abgeleitet, steht der Begriff für das Warten auf die Ankunft, die Geburt Christi. Das Warten, sich Besinnen und Einstimmen auf das christliche Hochfest wird vielfach gefeiert, in Gottesdiensten, in den lebendigen Adventskalendern und mit Konzerten. red

