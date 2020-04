Odenwald-Tauber.In Zeiten von Corona erfreuen sich die Landwirte in der Region wieder einer größeren Wertschätzung. Ihre Produkte werden jetzt mehr verlangt, der Verbraucher scheint wieder einen Hang hin zu regionalen Lebensmitteln entdeckt zu haben. Deren Produzenten hoffen, dass dieser Trend auch in der Nach-Corona-Zeit erkennbar bleibt. Die Fränkischen Nachrichten wollten in einer Umfrage wissen, wie die Konsumenten über diese Entwicklung denken. Elisabeth Englert (Eubigheim): „Der kürzlich beim Einkaufen aufgeschnappte Satz ,Es gibt kein Mehl mehr’ ließ mich völlig ungerührt. Denn ich kaufe schon seit Jahren mein Mehl in den Mühlenläden ganz in meiner Nähe, und ich war mir vollkommen sicher, dass beide noch gut versorgt sind mit verschiedensten Mehlen und weiteren Getreideerzeugnissen. Es war so. Ich kaufe gerne regional und saisonal, schätze den persönlichen Kontakt, die kurzen Wege aufgrund der Wohnortnähe, die unter Klimagesichtspunkten wertvoll sind, die Frische, und ich habe Respekt vor der Arbeit, dem Fleiß und dem Idealismus der Bauern, Müller, Gärtner, die uns vor Ort versorgen. Ich komme an den Rapsfeldern vorbei, deren goldenes Öl später in meinen Salat und der Honig auf mein Butterbrot wandert, ob Hagebuttenmarmelade, Grünkern, Spargel – wir sind hier bestens versorgt. Ich vermisse die Avocado aus Übersee nicht.“ Harald Genzwürker (Buchen): „Unsere Region hat so viel zu bieten, dass es sich wirklich lohnt, die hiesigen Produkte zu probieren. In unserer Familie ist beispielsweise der Käse aus der Kirchenkäserei Sindolsheim sehr beliebt. Und als echter Odenwälder mag ich auch die Hausmacherwurst in all ihren Variationen sehr gerne. Grünkern, egal, ob in der Suppe, als Küchle oder als Salat, ist ein weiteres regionales Highlight.“ Stephan Tremmel (Löffelstelzen): „Wir holen unsere Milch vom Milchautomaten, Brot backen wir selbst mit Mehl aus der Region oder kaufen auch Backwaren vom regionalen Bäcker ein, ebenso die Wurst – aus der Region für die Region.“ Peter Ruess (Igersheim): „Ich finde die örtliche, regionale Versorgung wichtig und gut, das zeigt sich gerade in der Zeit von Corona. Meine Familie versorgt sich mit vielen Dingen aus der Region – und hier von Direktvermarktern. Ich kaufe Bücher im regionalen Buchhandel und nicht online und Nahrungsmittel vom Direktvermarkter. So bleiben der Umsatz und somit auch Steuereinnahmen bei uns, indem man sich gegenseitig unterstützt. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die jetzt durch Corona derart sensibilisiert werden, sich auch in der Nach-Corona-Zeit noch daran erinnern. Darüber hinaus gibt es keine langen Transportwege, und man kann tendenziell sehen und spüren, wie die Nahrungsmittel hergestellt werden. Aus meiner Sicht sind die gesetzlichen Anforderungen in Deutschland sehr (zum Teil zu) hoch. Der Erzeuger (Landwirt) hat deshalb höhere Kosten als ein Produzent im Ausland, wo vielleicht auch weniger kontrolliert wird.“ Rudi Gäbelein (Höpfingen): „Wenn wir bei Direktvermarktern regional einkaufen gehen, hat meine Frau immer eine Stofftasche mit dabei. Die ganzen Waren sind nämlich nicht so verpackt, wie dies im Supermarkt der Fall ist mit all dem Plastik. Dies macht sehr viel aus. Darüber hinaus sind die Produkte absolut vielfältig, und es gibt eine große Auswahl an frischen Waren. Zudem wissen wir, wo die Lebensmittel herkommen. Was wir auch – außerhalb von Corona – sehr schätzen ist, dass es bei solchen Einkaufsmöglichkeiten eine Bedienung gibt. Denn der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch ist für meine Frau und mich sehr wichtig.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.04.2020