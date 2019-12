„Wir wollen einen Umbruch erreichen“

Der Stadtseniorenrat steht vor einer Zäsur: Im Januar soll ein neues Vorstandsgremium gewählt werden, außerdem will der Verein eigene Projekte aus der Taufe heben und aktiver gestalten als bisher. Auch dafür sucht man noch Unterstützer. „Aus Krankheits- und Altersgründen ist unser Vorstand derzeit nicht so schlagfähig, wie wir es gerne hätten“, sagt Beisitzerin Sonja Kühn. Doch das soll sich bei der nächsten Mitgliederversammlung, die am 23. Januar ab 16 Uhr im Pamina II am Marienplatz geplant ist, ändern.

Mehr Kurzzeit-Pflegeplätze

„Es gibt viele Dinge, die wir 2020 in Angriff nehmen wollen. Ein großes Thema ist beispielsweise die Digitalisierung. Da wollen wir groß einsteigen“, sagt Kühn. Angedacht ist zum Beispiel eine Art Sprechstunde, bei der Senioren Hilfe im Umgang mit Smartphone, Tablet oder Laptop bekommen.

Und das ist noch nicht alles: Altersgerechtes Wohnen und die Entwicklung neuer Quartiere wie den „Allmendäckern“ oder „Westlich Hauptbahnhof“ erfordern einen starken Stadtseniorenrat. „Bei der Quartiersentwicklung spielt beispielsweise auch die Kurzzeitpflege eine Rolle. In diesem Bereich fehlen massiv Plätze – nicht nur in Weinheim, sondern bundesweit.“ Egal ob Pflegekonferenz, Ausschuss für Soziales oder Runder Tisch Demografie – schon jetzt ist der Stadtseniorenrat eingebunden. „Aber es ist wichtig, dass wir dort auch den Finger heben und uns aktiv einbringen können“, sagt Kühn.

Die politische Einflussnahme könne auch über eine engere Zusammenarbeit mit dem Kreis- und dem Landesseniorenrat erreicht werden. „Außerdem wollen wir künftig enger mit den Seniorenräten der Kommunen in der Umgebung zusammenarbeiten“, sagt Kühn. „Denn mit geballter Kraft kann man auch mehr erreichen“, sagt sie.

Ein weiterer Punkt: Zwar gibt es in Weinheim viele Angebote für Senioren, vom Kaffeekino über spezielle Sportangebote bis zu Generationentreffs, eine komplette Übersicht gibt es jedoch noch nicht. Ob online und/oder in gedruckter Form – Ideen sind da, die Umsetzung ist noch offen.

„Wir wollen Weinheim als seniorenfreundliche Stadt weiter voranbringen“, sagt Kühn. Beispielsweise wolle man den Einzelhandel und die Gastronomie weiter für das Thema sensibilisieren, was Senioren brauchen. Dabei sind neue Ideen und Mitstreiter willkommen. Frischer Wind und eine schlagkräftige Truppe, das ist es, was den derzeitigen Verantwortlichen beim Stadtseniorenrat vorschwebt. Was man mitbringen muss, um sich im Stadtseniorenrat zu engagieren? „Ein bisschen Zeit, aber vor allem Lust an der Arbeit mit anderen Menschen. Jeder ist willkommen und kann sich einbringen“, sagt Kühn. Zunächst hoffen die Verantwortlichen, dass möglichst viele Mitglieder zur Versammlung im Januar kommen. vmr

