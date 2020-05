Wirbel um Richterin

Barbara Borchardt (hier 2013) saß für die Linken im Schweriner Landtag. © dpa

Schwerin/Berlin.Die Kritik an der Wahl der Linken-Politikerin Barbara Borchardt zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern wächst. Die 64-Jährige ist Mitglied der vom Verfassungsschutz auf Bundesebene beobachteten Vereinigung „Antikapitalistische Linke“ – und will dies auch bleiben. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sprach am Mittwoch von einer „Verharmlosung der SED-Diktatur“, der Verfassungsrechtler Michael Brenner von einem Skandal. Zurückhaltend reagierte dagegen die CDU, die Borchardt bei der Wahl im Schweriner Landtag am vergangenen Freitag im zweiten Wahlgang mit ins Amt verholfen hatte. dpa

