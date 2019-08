„Wird ganz sicher eine schwere Runde“

Der Aufstieg der ersten Mannschaft des SV Edelfingen in die Bezirksliga hat natürlich auch für die zweite Garnitur weitreichende Folgen: Das Team, das in der B4 2017/18 Meister wurde und zuletzt als Reservemannschaft in der A3 unter elf Mannschaften mit 24 Punkten und 55:43 Toren den neunten Platz belegte, spielt nun erstmals in Konkurrenz in der Kreisliga B4. „Es wird mit Sicherheit eine schwere Runde“, macht sich Jürgen Dürr keine Illusionen. „Wir wollen diese Herausforderung annehmen und hoffen, dass wir uns schnell in der neuen Liga zurechtfinden. Natürlich gibt es da noch viel zu lernen – vor allem taktisch, und auch spielerisch ist Luft nach oben“, kennt der langjährige ehemalige Abwehrrecke des SVE, der mit 38 noch Stammspieler in der ersten Mannschaft des SVE war, natürlich nicht nur die Liga, sondern auch sein Team, das er zwölf Jahre betreut. „In dieser Zeit hat sich die Mannschaft stets weiterentwickelt“, bescheinigt der 52-Jährige seinen Schützlingen. „Ich wollte eigentlich nach der letzten Runde aufhören – jetzt freue ich mich aber mit den Jungs auf die B4, in der wir als Mannschaft wachsen und nicht ganz hinten landen wollen. Dabei muss sich jeder Einzelne jetzt noch mehr am Riemen reißen. Die Disziplin muss noch besser werden.“ Mit der Trainingsbeteiligung ist Jürgen Dürr sehr zufrieden – die Mannschaft trainiert auch unter Martin Schabert mit der Ersten.

