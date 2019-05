Wissenstest, Berichte, Ergebnisse

Der Wählerzähler zeigt die Wahlbeteiligung. © nebenan.de Stiftung

Wer wählt den Kommissions-Präsidenten? Wie hoch ist der Frauenanteil im EU-Parlament? Und woher stammt noch einmal der Begriff Demokratie? In unserem Wissenstest im „Morgenweb“ warten knifflige Fragen rund um die Europawahl darauf, korrekt beantwortet zu werden.

Wer sich dem Test erfolgreich gestellt hat, für den steht eine zweite Ausgabe bereit – wir haben sie als Variante für „Profis“ bezeichnet. Die darin enthaltenen Fragen sind noch einmal schwieriger. Beispielsweise wollen wir wissen, was „Subsidiarität“ bedeutet. Aber keine Angst: Jede Frage lösen wir mit einer Erklärung auf.

Dazu finden sich in unserem Online-Dossier zahlreiche weiterführende Informationen zur Europawahl. Das Europa-Abc klärt beispielsweise über wichtige Begriffe von „Amtssprache“ bis „Zollunion“ auf.

Interaktiv lässt sich mit dem „Wählerzähler“ die Wahlbeteiligung vor Ort bei der Europawahl 2014 sowohl mit dem Bundesdurchschnitt als auch der umliegenden Region vergleichen. Dazu bündeln wir in unserem Online-Dossier zur Europawahl unsere Berichterstattung zum Thema – mit Hintergründen und aktuellen Berichten. Links führen zu weiteren Informationsangeboten rund um die Wahl.

Am Sonntag, 26. Mai, dem Tag, an dem die Bürger in Deutschland zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen sind, begleiten wir detailliert die Auszählung der Stimmen. In einer Karte schlüsseln wir beispielsweise Ergebnisse für mehr als 300 Kommunen in der Region auf. dk

