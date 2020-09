Wo Wellness die Natur küsst

Sankt Lorenzen.Wenn es um Naturerlebnisse geht, steht das Südtiroler Pustertal ganz weit oben auf der Hitliste. Die eindrucksvollen Dolomiten, die tiefgrünen Wälder, die sich im Herbst bunt verfärben – das ist allein schon Wellness für Körper und Seele. Wenn dann noch das Verwöhnprogramm in Sachen Hotel hinzukommt, bleiben keine Wünsche offen. Für Letzteres gibt es die Winklerhotels.

Die Premium Spa Resorts haben Hochwertigkeit und niveauvolle Wellness zu ihrer Prämisse erhoben. Das Vier-Sterne-Superior-Haus Lanerhof, die Private Luxury Chalets Purmontes, das Fünf-Sterne-Sport- und Spa-Resort Winkler und das Vier-Sterne-Superior-Hotel Sonnenhof bieten die größte und vielseitigste Spa-Welt im gesamten Tal. Rund 14 000 Quadratmeter Raum drinnen und draußen sind in den Winklerhotels ausschließlich der Entspannung gewidmet. Die SPAs wurden 2020 mit vier Relax Guide Lilien ausgezeichnet.

Prächtige Farben, Ruhe und Gelassenheit halten im Herbst im Pustertal Einzug. Spazieren, wandern und biken sind selten schöner. Es geht durch traumhafte Naturparks, über Almen und Weiden hin zu idyllischen Bergseen und hinauf auf markante Gipfel. Atemberaubende geführte Touren in den Dolomiten erwarten Hobbywanderer und gestandenen Wanderfans in den Winklerhotels. Dazu ein Herbst-Rundumpaket mit Erlebnisgarantie von geführten Bike-Touren bis zum kostenlosen Abschlag im Golfclub Pustertal und zum hoteleigenen Reitstall.

Weitläufige Spa-Landschaften, Wasserwelten und Ruhebereiche, über 80 erstklassige Behandlungen sowie ein umfassendes Balance-Programm sorgen für herrliche Verwöhntage. Wellnessfreunde nutzen die Gartenanlage mit einem romantischen Naturbadeteich, um Wärme und Licht der Herbsttage zu tanken. Specials und Wellness-Highlights, die neue Energie geben und für inneres Gleichgewicht sorgen, stehen an der Tagesordnung. Von Yoga und Qigong bis zu Event-Aufgüssen und Südtiroler Wellnessbehandlungen umfasst das Programm alles, was das Herz begehrt. Wohnträume zum Privatisieren, modernes Design und natürliche Materialien kennzeichnen das Ambiente.

Die Rundumbetreuung für Kids von drei bis elf Jahre macht den Familienurlaub zum Kinderspiel. Feinschmecker lassen sich die hausgemachten Köstlichkeiten und die bunten Aromen der frischen, vorwiegend regionalen Zutaten, die zu einem großen Teil aus der eigenen Landwirtschaft stammen, auf der Zunge zergehen.

Zusammen mit dem geprüften Wanderguide der Winklerhotels geht es im Herbst in die Dolomiten, in die Pfunderer Bergen, in den Naturpark Rieserferner-Ahrn – fünfmal pro Woche startet er ab den Hotels seine Touren. Der wild-romantische Pragser Wildsee mitten im Naturpark Fanes-Sennes-Prags, umringt von bleichen Gipfeln und tiefgrünen Wäldern, zählt zu den schönsten Bergseen Südtirols. Der bekannte Schauspieler Terence Hill drehte hier die italienische Fernsehserie „Un passo dal cielo“. Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags ist mit seiner Fläche von fast 26 000 Hektar nach dem Naturpark Texelgruppe der zweitgrößte Naturpark Südtirols. Er ist speziell im Herbst einen Besuch wert, denn die gold-gelben Farben der Lärchen bilden im Zusammenspiel mit dem Dolomitgestein ein unvergessliches Naturschauspiel.

November-Special 4=3 (1. bis 28. November): 4 Übernachtungen inklusive Gourmetpension und aller Verwöhnleistungen, eine Übernachtung geschenkt, Yoga- oder Qigong-Einheit mit ausgebildeten Vitaltrainern, täglich Saunaaufgüsse, Vitalprogramm Winklers Balance im Rhythmus der Jahreszeiten – ab 351 Euro pro Person.

Infos und Buchung: Winklerhotels GmbH, Montal 42, I-39030 St. Lorenzen (BZ), Telefon 0039/474/40 31 33,, www.winklerhotels.com mk/kaba

