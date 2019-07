Wohlfühlplatz mit Pfiff

Der kommende Winter wird stylish: Inmitten des Südtiroler Skiparadieses Dolomiti Superski eröffnet im Dezember 2019 ein neues Vier-Sterne-Design-Hotel mit einem spannenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Bonfanti Design Hotel in Kiens im Pustertal empfängt in unmittelbarer Nähe der Pisten des Kronplatzes seine Gäste – zum Skifahren und genüsslich Essen, zur Zweisamkeit und zum Berg-Erleben.

Sportler, Skifahrer, Langläufer, Familien mit größeren Kindern – für sie gibt es ein neues Aktivhotel in den Dolomiten. Der Kronplatz ist Teil des Dolomiti Superski Karussells: 1200 Pistenkilometer, zwölf Skigebiete, ein Skipass. Design-Zimmer mit Frühstück ab 85 Euro pro Person und Nacht klingen verführerisch. Start für das Bonfanti Design Hotel ist am 20. Dezember 2019.

Geschäftsführer ist Sommelier

Am Fuße der Unesco-Bergwelt Dolomiten entsteht zurzeit ein Hotel, das sich mit seiner innovativen Architektur und einem trendigen Interior als Design-Hotel hervortun wird. Die verantwortliche Innenarchitektin Francesca Dalla Vecchia legt großen Wert auf „Soft-Design“, denn nebst modernem Komfort und trendigem Lifestyle soll in dem neuen Bonfanti Design Hotel vor allem die unverwechselbare Südtiroler Behaglichkeit zum Tragen kommen.

Familie Bonfanti stammt aus Bergamo und setzt in ihrem Hotel in den Dolomiten ein Statement für Genussurlaub in den Bergen. Es wäre wohl kein Hotel mit „italienischen Wurzeln“, würden nicht Küche und Keller die Feinschmecker zum Schwärmen bringen. Der Chefkoch, Maurizio Lauriola, kommt aus Apulien. Mit traditionellen Südtiroler Spezialitäten, die er auf moderne Art zubereitet, und mit italienischen Köstlichkeiten wird er seine Gäste verzaubern. Der süditalienische Küchenkünstler schmiedet bereits Pläne von mediterranen Fischspezialitäten bis zum typischen Tiroler Abend.

Der Geschäftsführer des Hauses, Jan Vlasak, ist Sommelier. Er stattet eigenhändig die erlesene Vinothek des Hotels mit über 100 verschiedenen edlen Tropfen vom Lagrein bis Sassicaia und vom Gewürztraminer bis zum Gaja Rossj Bass Langhe DOC Chardonnay aus. Weinverkostungen, zu denen die besten Tropfen geöffnet und vom feinen San Daniele Schinken bis hin zu lokalen Köstlichkeiten schmackhafte Gaumenkitzel gereicht werden, sind ein fixer Bestandteil des kulinarischen Verwöhnprogramms im Hotel.

Was einst das Hotel Rastbichler war, startet groß umgebaut, frisch designt und neu konzipiert als Bonfanti Design Hotel in den Winter. In großen „Soft-Design“-Doppelzimmern entfalten sich die Urlauber. Wer möchte, kann auch zwei Zimmer kombinieren, um mit zwei Schlafräumen und zwei Bädern ausreichend Freiraum für Familie mit größeren Kindern und Freunde zu genießen. Bugfenster öffnen den Blick in die Natur. Hochwertige Schallisolierungen garantieren ungestörte Träume. Restaurant, Lobby, Bar, Vinothek, Küche und Buffet sind komplett neu. Im Innenpool, im Whirlpool und in einem vielseitigen Sauna- und Ruhebereich lassen Wellnessfreunde Wärme und Entspannung auf sich wirken. Genau das Richtige nach einem Skitag!

Paradies für Wintersportler

Denn für Skibegeisterte ist die neue Hoteladresse an Abwechslungsreichtum kaum zu überbieten. Die Kronplatz-Region wartet mit drei Skigebieten auf. Bestens präparierte Pisten von „Brettleben“ bis „höllenfahrtsverdächtig“ verteilen sich auf Kronplatz, Speikboden und Klausberg. Zudem ist das familienfreundliche Skigebiet Gitschberg von Kiens aus leicht erreichbar. Dolomiti Superski, Sella Ronda, Grande Guerra – das sind die Namen, die Skifahrerherzen höherschlagen lassen. Zwei Hotel-Shuttlebusse stehen für den kurzen Weg zur Piste bereit. Zudem hält der Skibus direkt vor dem Hotel.

Abseits der Skigebiete finden Tourengeher und Schneeschuhwanderer unberührte Landschaften. Mit 300 Loipenkilometern, einer Biathlonarena, unzähligen Rodelbahnen und Winterwanderwegen, Eislaufplätzen und Eiskletterspots zeigt sich die Region rund um das neue Bonfanti Design Hotel äußerst wintersportlich. mk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019