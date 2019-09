Der Sängerkreis (SK) Weinheim bietet für seine Sängerinnen und Sänger im Jahr 2019 den nächsten Höhepunkt nach einem sehr erfolgreichen Seminar für die aktiven Vizechorleiter mit Andreas Luca Beraldo. Nun sind alle Sängerinnen und Sänger der Chöre im SK angesprochen, denn es konnte kein Geringerer als Patrick Bach für einen Workshop gewonnen werden. Ein Mann, der wohl die Magie des Chorgesangs aufgesogen hat.

Unter dem Motto: „Lass’ krachen – Pop & Rocksound im Chor“, wird er die Teilnehmer begeistern und alle durch seine Art mitreißen. Mithilfe der Complete Vocal Technique (CVT) erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die typischen Stimmklänge aus Pop & Rock an der eigenen Stimme.

Tipps und Tricks werden anhand ausgewählter Stücke sofort im eigenen Singen ausprobiert, so dass die theoretischen Aspekte einer gesunden Klangproduktion möglichst konkret erfahrbar werden. Es wird auf jeden Fall ein Workshop mit hohem Singanteil.

Workshop mit Patrick Bach am Samstag, 19. Oktober, beim Liederkranz Sulzbach im Vereinsheim, Gemeindezentrum, Kleiststraße 23. Dauer: 10 bis 13 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, doch ein paar wenige Plätze sind noch frei. Meldungen bitte per Mail an neumann.rudi@web.de. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019