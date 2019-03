Würger sucht Wohnung

Takis Würger, Autor des umstrittenen Romans „Stella“, sucht eine Wohnung in New York. Das bestätigte der Hanser-Verlag auf Anfrage. Würgers Buch erscheine demnächst in den USA. Dazu sei eine Lesereise geplant. In diesem Zusammenhang ziehe Würger vorübergehend nach New York und suche deshalb eine Wohnung, hieß es vonseiten des Verlags.

Im Internet machte gestern das Foto einer kuriosen englischsprachigen Zeitungsanzeige die Runde, wonach ein deutscher Schriftsteller ein Zimmer in New York City suchte. „Mein Roman verursachte einen Skandal in Deutschland“, heißt es darin und weiter: „NYC ist mein Exil.“ Ob diese Anzeige womöglich ein Scherz war oder tatsächlich von Würger aufgegeben wurde, blieb zunächst unklar.

Der 33-jährige Autor verarbeitet in seinem Roman die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag (1922-1994), die während des Zweiten Weltkriegs in Berlin mit den Nazis kollaborierte und untergetauchte Juden enttarnte. In Kritiken wurden dem Autor unter anderem Kitsch und leichtfertiger Umgang mit dem Thema vorgeworfen. dpa

