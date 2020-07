Würth feiert Jubiläum

Künzelsau.Im Juni 1945 beschließt Adolf Würth, eine Schraubengroßhandlung zu gründen. Heute ist der Konzern mit Sitz im baden-württembergischen Künzelsau Weltmarktführer im Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. „70 Jahre lang das Werden dieser Würth-Gruppe beobachtet und entscheidend mitgestaltet zu haben, gibt mir gegen Ende meiner Lebensspanne die Dankbarkeit, zusammen mit meiner Frau ein erfülltes Leben durchlebt zu haben, besonders, weil mehr als 78 000 stabile Arbeitsplätze geschaffen werden konnten“, so Professor Dr. h. c. Reinhold Würth. Die ersten Schraubenlieferungen wurden mit einem geliehenen Ochsenkarren transportiert. Heute fahren täglich 90 Lkw mit 2250 Paletten, 49 000 Paketen und 750 Tonnen bestellter Ware vom Hof nur für die Würth Kunden in Deutschland.

