„Young Urbans“: Kirche für junge Leute

Lust am Gespräch, an sozialen, aktuellen und theologischen Fragen– das führt seit zwei Jahren immer wieder junge Leute zu einem monatlichen Begegnungsabend zusammen. Die „Young Urbans“ (Die jungen Städter) der City-Gemeinde Hafen Konkordien sind eine Gruppe für Leute zwischen Ausbildung und den ersten Berufsjahren. Am Samstag, 31. August, 18 Uhr, findet die Auftaktbegegnung auf der Kirchenwiese statt. Nach dem Grillen können Interessierte entspannt den Rundblick vom Kirchturm genießen. Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, zum Zwiebelkuchenessen in der Hafenkirche. Am Samstag, 21. September, 14 Uhr, geht es auf Bootsfahrt. Bei der „Meile der Religionen“ am Mittwoch, 25. September, 18 Uhr, decken die Young Urbans einen Tisch auf dem Marktplatz. „Ein Abend der gar nicht so dummen Fragen“ findet am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, statt. cari (Bild: Vogt)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019