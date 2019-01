Zahn der Zeit nagt am Strandbad

Mehr als 7000 Menschen strömen an Spitzentagen ins Strandbad Waidsee, das vor rund 50 Jahren eröffnet wurde. 165 000 Besucher passierten im Rekordsommer 2018 das Kassenhäuschen, um sich ein wenig Abkühlung zu verschaffen. Dabei nahm man notgedrungen in Kauf, dass von der Wiese wegen der anhaltenden Trockenheit nichts mehr übrig war.

Die Idee der Stadtverwaltung, mit dem Einbau einer Beregnungsanlage für 150 000 Euro etwas dagegen zu unternehmen, war gewissermaßen der Startschuss für eine Grundsatzdebatte über das Strandbad. Der Antrag wurde zwar vertagt, weil die Kosten vielen Stadträten unverhältnismäßig hoch erschienen. Aber die SPD kündigte an, den Waidsee spätestens bei den Haushaltsberatungen 2018 wieder zum Thema machen zu wollen.

Vor diesem Hintergrund fand jetzt ein Ortstermin mit Vertretern des Gemeinderates und der Fachämter statt. Cornelia Lauinger, die Leiterin des Amtes für Immobilienwirtschaft, erläuterte zunächst, welche Maßnahmen die Verwaltung bisher im Hauhalt vorgesehen hat: Aus Sicherheitsgründen sei die Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage (50 000 Euro) für das Gelände ebenso erforderlich wie der Ersatz der alten Rettungstürme (25 000 Euro). Ferner plane man ein neues Kinderspielgerät (40 000 Euro), zwei zusätzliche Kaltwasser-Duschen (9000 Euro) im Außenbereich und den Austausch der alten Schranke am Parkplatz (5000 Euro). Unterm Strich sind dies bereits mehr als 120 000 Euro für das Jahr 2018. Während diese Anschaffungen weitgehend unstrittig sein dürften, gingen beim Rundgang die Meinungen durchaus auseinander, was wünschenswert und was wirklich notwendig wäre.

So gut wie nichts verändert

So sieht man im Eingangsbereich den Gebäuden, in denen die Räume für das Aufsichtspersonal, der Sanitätsraum und die Umkleidekabinen untergebracht sind, deutlich an, dass sich dort seit den 1970er-Jahren so gut wie nichts verändert hat. Die Dusch-Armaturen versprühen beinahe einen nostalgischen Charme. Ein jährliches Budget für Instandsetzungsarbeiten, mit denen das Erscheinungsbild im Laufe der kommenden Jahre verbessert werden kann, war eine der Anregungen, die geäußert wurden.

Dass es hier aber nirgends warmes Wasser gibt – noch nicht einmal eine Warmwasserdusche für Mütter mit kleinen Kindern – fand SPD-Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidis einfach nicht mehr zeitgemäß. Warmwasserleitungen, die nicht ständig benutzt werden, wären aber wegen der Legionellengefahr problematisch, lautete der Einwand der Verwaltung. Auch der Vorschlag, einen Handlauf zu installieren, der vom Ufer ins Wasser führt, um älteren Menschen einen leichteren Zugang zum See zu bieten, stieß ebenfalls auf Bedenken. pro

