Zauberwort heißt „aufkommensneutral“

Wiesbaden/Frankfurt.Durch öffentliche Berechnungen für jede einzelne Kommune will das Finanzministerium die Reform der Grundsteuer in Hessen transparent gestalten. Geplant ist eine Liste, mit welchen Hebesätzen die Einnahmen nach der Umstellung konstant bleiben. So wäre sofort sichtbar, wenn Kommunen die Reform für Erhöhungen nutzen. „Dies wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da es erst zum Ende der Einführung der neuen Grundsteuer ansteht“, sagte ein Ministeriumssprecher in Wiesbaden.

Der Eigentümerverband Haus & Grund lobte die Ankündigung: „Damit schafft Hessen Transparenz, was Kommunen nehmen dürfen.“

Die Grundsteuer muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu aufgestellt werden. Das neue Berechnungsmodell soll ab 2025 gelten. Die Umstellung soll laut Bund und Land aufkommensneutral sein – also den Städten und Gemeinden nicht mehr oder weniger Geld bringen. „Dazu werden auch die Gemeinden einen Beitrag leisten und ihre Hebesätze anpassen müssen“, schreibt Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) in einem Gastkommentar für die aktuelle Mitgliederzeitschrift des Eigentümerverbandes Haus & Grund Hessen. Man werde für jede einzelne Gemeinde als Hilfe den Hebesatz berechnen, „der ihr ein unverändertes Aufkommen verschafft, und diesen Hebesatz öffentlich bekanntgeben.“

Kommunen verpflichten

„Damit werden die Kommunen in die Pflicht genommen“, sagte Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer von Haus & Grund Hessen. Zugleich appellierte er an die Gemeinden, dazu beizutragen, das Versprechen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) umzusetzen, und die Grundsteuer-Reform nicht als zusätzliche Einnahmequelle zu missbrauchen. Das würde ansonsten die Wohnkosten in die Höhe treiben.

Ein genaues Datum, wann die Berechnungen veröffentlicht werden, nannte das Finanzministerium nicht.

Hessens Finanzminister erläutert jedoch: „Gerecht, einfach und verständlich: So soll die neue Grundsteuer in Hessen sein. Gerecht, da in guten Lagen mehr Grundsteuer anfällt als in weniger guten. Einfach, da sie für Bürger wie Verwaltung gut handhabbar ist. Verständlich, da gut nachvollziehbar ist, wie diese für die Kommunen so wichtige Steuer berechnet wird. Dieser Dreiklang ist mit unserem Flächen-Faktor-Verfahren möglich – und er ist auch für andere Länder ein möglicher Weg. Ich habe daher meine Länderkollegen angeschrieben und angeboten, sich am Hessen-Modell zu beteiligen. Denn dieses bietet den Spielraum, um die Parameter den individuellen Strukturen im Land anzupassen.“

Keine komplizierten Regeln

Michael Boddenberg weiter: „Die notwendige Neuregelung der Grundsteuer sehe ich als Chance zur Steuervereinfachung. Diese Gelegenheit sollten wir ergreifen. Durchschnittlich etwa 400 Euro Grundsteuer im Jahr je Grundstück rechtfertigen keinen überhohen Aufwand durch komplizierte Regelungen, wenn gerecht auch einfach, transparent und verständlich geht. Das ist mit dem Hessen-Modell gewährleistet.“

Hessen möchte in seinem Grundsteuergesetz auch eine Regelung zur Grundsteuer C aufnehmen, die es den Gemeinden ermöglicht, für baureife Grundstücke per gesondertem Hebesatz eine höhere Grundsteuer zu erheben, als für die übrigen Grundstücke. Ergänzend zur Bundesregelung soll die hessische Regelung die Möglichkeit vorsehen, den Hebesatz für die Grundsteuer C nach der Dauer der Baureife von Grundstücken abzustufen, wobei eine Höchstgrenze gelten soll.

Wie die anderen Länder voraussichtlich auch, wird Hessen die Regelungen des Bundes zur Grundsteuer A übernehmen. Die Grundsteuer A gilt als „Gewerbesteuer der Land- und Forstwirte“ und ist heute wie künftig ertragswertorientiert ausgestaltet. Dies spricht für eine bundeseinheitliche Regelung. dpa/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020