„Zehn Jahre sind wie im Flug vergangen“

An ganz normalen Tagen ist ja schon eine Menge los im Hector Sport-Centrum (HSC) der TSG 1862 Weinheim. Aber das bunte Treiben, das am Sonntag anlässlich des zehnten Geburtstages des HSC dort herrschte, stellte alles in den Schatten: In den Hallen rannten, kletterten, balancierten, hüpften und radelten die Kinder – nicht um die Wette, sondern aus Spaß an der Bewegung – gemeinsam mit ihren Eltern von Station zu Station. Der Jubiläumssporttag zeigte einmal mehr, wofür die TSG Weinheim steht: Sport in seiner ganzen Vielfalt.

Mittendrin ein sichtlich zufriedener TSG-Vorsitzender Volker Jacob: „Ich freue mich, dass so viele Familien immer wieder den Weg zu unserem Verein finden, um Sport zu treiben – sei es im HSC oder in einer unserer zahlreichen Abteilungen“, sagte Jacob, für den die zehn Jahre seit der Einweihung des HSC „wie im Flug vergangen sind“. Das sei vor allem das Verdienst der vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter.

970 Mädchen und Jungen besuchen aktuell die Kindersportschule (KiSS), 380 sind es in der Wasser-KiSS. Hinzu kommen 160 Kinder bei „Ballet & Dance“ sowie 60 in der Fußballschule. Komplettiert wird das Angebot im HSC vom Fitnessstudio mit 1980 aktiven Mitgliedern.

Jacobs Dank galt am Sonntag allen, die mit vielen kreativen Ideen den Jubiläumssporttag vorbereitet und durchgeführt haben. Ein bisschen erinnerte das Programm an die Sportmeile „SmS“, die von den Weinheimer Sportvereinen rund ums Schloss durchgeführt wird. Bei der TSG waren insgesamt 14 Stationen zu absolvieren; ab zehn Stationen wartete auf die Teilnehmer ein kleiner Preis. Neben den sportlichen Herausforderungen ging es zum Beispiel bei der Station „The Taste“ aber auch um gesunde Ernährung.

Parallel dazu fand in der Halle die dreigeteilte Weihnachtsfeier der KiSS statt. Hier zeigten die Mädchen und Jungen, was sie in den Übungsstunden gelernt haben. Neben der Grundausbildung in Sachen Bewegung gehören dazu auch die sogenannten Profilgruppen, bei denen sich die etwas älteren Kinder schon intensiver mit einer Sportart beschäftigen – von Tanz über Karate und Ballsportarten bis zu Trampolinspringen und Leichtathletik reicht hier das Spektrum. pro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019