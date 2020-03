Zehnter Todesfall

Würzburg.Im Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus sind inzwischen zehn Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Einrichtung ist ein Schwerpunkt bei Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Bayern. Von 149 Heimbewohnern seien 29 positiv getestet worden, sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt am Mittwoch. Er ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates des Würzburger Bürgerspitals, zu dem die Einrichtung gehört. Von den 86 Mitarbeitern seien 33 positiv getestet. Seit Dienstag liefen Tests, um die gesamte Belegschaft sowie alle Heimbewohner in der Einrichtung St. Nikolaus zu testen, sagte er. Besonders unter Demenzkranken sei dies eine besondere Herausforderung. Bei den Toten von St. Nikolaus habe es sich um allesamt hochbetagte Patienten gehandelt mit teils erhebliche Erkrankungen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.03.2020