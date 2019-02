Zeit für „Entfaltung“

Lang erwartet und heiß ersehnt wird das dritte musikalisch-szenische Abenteuer des Künstlerinnen-Quartetts „Schöne Mannheims“ unter dem Titel „Entfaltung“. Mit ihrer bislang persönlichsten Show wollen die Schönen am Freitag, 22. Februar, in der Alten Druckerei durch gnadenlose Ehrlichkeit bestechen. Ihre Einsicht: Ein Leben ohne Macken und Phobien ist möglich, aber sinnlos. Und weit weniger lustig.

Und wenn schon scheitern, dann doch bitte mit Freude! Denn wie sagte schon der Schriftsteller Kurt Tucholsky? „Erfahrung ist gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre lang schlecht machen“. Dementsprechend loten die Sängerinnen im fabelhaft-harmonischen Dreiklang die Untiefen menschlichen Daseins aus. Den Schwerpunkt legen die Schönen auch diesmal auf den musikalischen Aspekt, wobei die Qualität darin liegt, im Nullkommanichts von ernst auf urkomisch umzuschalten und eine Bühnenshow hinzulegen, die rasant zwischen bewegenden Liedern und zum Schreien komischer Comedy oszilliert, heißt es in der Ankündigung durch den Veranstalter.

Und so sprengen die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Platais und die vortreffliche Pianistin Stefanie Titus sämtliche Ketten der Konventionen, wenn sie offen Einblicke in ihre Phobien gewähren. Das zelebrieren sie anhand von Opernarien, Popsongs und zunehmend mehr Liedern aus eigener Feder. Denn eines hat sich noch immer bewahrheitet: Wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten.

Schöne Mannheims, „Entfaltung“, am Freitag, 22. Februar, ab 20 Uhr, Alte Druckerei, Weinheim. Tickets gibt es im Kundenforum in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefonnummer 06203/95 60 10 oder über www.adticket.de. wn

