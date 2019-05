Zeitlose Gestalt, viel geschätzt

Auch als Kuscheltier präsent: die kleine Raupe Nimmersatt. © dpa

Sie gehört zu den weltweit bekanntesten Kinderbuchfiguren für die Jüngsten: Seit 50 Jahren kriecht die kleine Raupe Nimmersatt durch deutsche Bilderbücher. Zum Jubiläum zeigt das Museum Wilhelm Busch in Hannover von diesem Samstag an die Ausstellung „Eric Carles Bilderbücher: 50 Jahre ,Die kleine Raupe Nimmersatt’“. Es handele sich um die einzige Geburtstagsausstellung mit Originalarbeiten von Carle in Europa, teilte das Museum am Freitag mit. Viele der mit Seidenpapier gestalteten Collagen seien erstmals in Deutschland zu sehen. Die Schau läuft bis zum 8. September.

Der in Stuttgart aufgewachsene US-amerikanische Zeichner feiert am 25. Juni in den USA seinen 90. Geburtstag. Seine Bildergeschichte von der gefräßigen Raupe wurde nach Angaben des Hildesheimer Gerstenberg Verlags bisher in 64 Sprachen übersetzt und mehr als 60 Millionen Mal verkauft. „Es ist eine universelle Geschichte vom Großwerden, sich Entfalten und Verwandeln“, sagte Verlagsgeschäftsführerin Daniela Filthaut. Carles deutscher Verlag hat ein umfangreiches Geburtstagsprogramm organisiert. Unter anderem wird es in Hildesheim am 22. Juni eine Raupenrallye geben. dpa

