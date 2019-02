Zeitreise mit tollen Tänzern

20 Jahre – das muss gefeiert werden. Deshalb gastiert die Show „Rhythm of the dance – celebrating 20 years“ am Sonntag, 10. Februar, um 18 Uhr in Weinheim. „Neben der unglaublichen Meisterleistung der athletischen Tänzer, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, hat Rhythm of the dance überragende Sänger und Musiker der traditionellen irischen Musik zu bieten“, heißt es in der Ankündigung.

Diese Kombination aus der Crème de la Crème an Tänzern, Sängern und Musikern verknüpft mit der neusten Technologie ist es, die die Zuschauer auf eine aufregende und energievolle zweistündige Reise durch die Zeiten entführt und für Begeisterung sorgt, heißt es weiter. Mit Blitzgeschwindigkeit absolvieren die begabten Tänzer ganze 25 Kostümwechsel während der Show.

Die Live-Band besteht aus exzellenten Musikern, die eine Bandbreite an teilweise außergewöhnlichen Instrumenten in Perfektion beherrschen, dazu gehören die traditionellen Uileann Pipes (Irischer Dudelsack), der Bodhran (Irische Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo. Tickets sind im Vorverkauf unter anderem im Morgenforum in Ladenburg, Hauptstraße 20, erhältlich. red

