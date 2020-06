Zertifikat für „Beruf und Familie“ offiziell übergeben

Kreis.Andere Zeiten – andere Zertifikatsverleihung. Erstmals in der 22-jährigen Geschichte des Audits „Beruf und Familie“ wurden die insgesamt 334 teilnehmenden Unternehmen, Hochschulen und Organisationen, die 2019 das Auditierungsverfahren für eine lebensphasenbewusste Personalpolitik und familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen erfolgreich durchlaufen hatten, bei einer virtuellen Feierstunde geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung der AVR-Gruppe.

Dabei wurde das Zertifikat, das den Teilnehmern vorab bereits zugesandt worden war, nochmals symbolisch verliehen. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey betonte in ihrer Grußbotschaft, „dass sich gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Wenn Schulen und Kitas fehlen, dann kommt es auf die Flexibilität der Arbeitgeber an“.

Zufriedenheit stärken

„Als familien- und lebensphasenbewusster Arbeitgeber ist es unser erklärtes Ziel, die Arbeitszufriedenheit und die Freude an der Arbeit in unserem Unternehmen permanent zu steigern. Damit nehmen wir unsere gesellschaftspolitische und soziale Verantwortung wahr und setzen durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auf langfristige Nachhaltigkeit. Eine Unternehmenskultur, in der die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben fest verankert ist, fördert die Motivation und die Flexibilität des gesamten Teams“, sagt Peter Mülbaier. Für den AVR-Geschäftsführer ist dieser spezielle Unternehmenscodex auch ein Indiz dafür, „dass wir jetzt in der Lage waren, auf die massiven Veränderungen und die damit verbundenen Herausforderungen in der Corona-Krise schnell, flexibel und passgenau zu reagieren“.

Das Zertifikat „Beruf und Familie“ gilt für die gesamte grüne AVR- Gruppe sowie für den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar. Die ausgezeichneten Unternehmen sind berechtigt, das Zertifikat für drei Jahre zu tragen und entsprechend zu kommunizieren.

Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen erfasst das Audit den Status quo der bereits angebotenen Maßnahmen und entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial. zg

