Ziel: Unter sechs Millionen Euro

Obwohl über die Sanierung der städtischen Gebäude Mannheimer Straße 14-20 bereits im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung ausgiebig informiert und diskutiert worden war, bestand im Gemeinderat nochmals viel Redebedarf. Es ging um die Innendämmung, um 28 zusätzliche, überdachte Fahrradabstellplätze und die sogenannten französischen Balkone, die später einmal durch echte Stahlbalkone ersetzt werden könnten.

Am Ende stimmte das Gremium der Entwurfsplanung zu und deckelte die Sanierungskosten bei 5,85 Millionen Euro, plus einem Sperrvermerk in Höhe von 450 000 Euro. Das heißt: wenn die Sanierungskosten die 5,85 Millionen Euro überschreiten, muss der Gemeinderat weitere Ausgaben bis zu 450 000 Euro extra genehmigen.

Das Ziel, bei den Gesamtkosten eine 5 und keine 6 vorm Komma stehen zu haben, hatte Holger Haring (CDU) in einem erweiterten Antrag formuliert, nachdem ihn die Kostenaufstellung des beauftragten Architekturbüros Weber & Partner konsterniert hatte. Schließlich würde kein Neubaustandard sondern ein Standard vergleichbar mit Sanierungsprojekten der Baugenossenschaft angestrebt.

Eine komplette Innenwärmedämmung des Gebäudes hielt er für zu diffizil. Die Verwaltung hatte in ihrer Sitzungsvorlage ohnehin vorgeschlagen, auf eine flächendeckende Innendämmung der Außenwände zu verzichten. Das aber hielt Elisabeth Kramer (Grüne/Alternative Liste) nicht für vertretbar. „Wir sprechen hier im Gremium über Klimaschutz und scheuen gleich mal bei einem so großen städtischen Sanierungsprojekt Kosten in Höhe von 150 000 Euro für die Innendämmung. Das ist für uns eine Klimaverpflichtung“, sagte die Fraktionsvorsitzende der GAL. Für diese Maßnahme, die mit einer Glasschaumdämmung möglich wäre, würde sie ausnahmsweise auf den Bau von 28 überdachten Fahrradabstellplätzen erst einmal verzichten. Dem Antrag auf Innendämmung stimmten lediglich die acht GAL-Vertreter zu. Auch die Fahrradabstellplätze werden zunächst nicht gebaut.

Constantin Görtz, der für die SPD die Kostenaufstellung genau unter die Lupe nahm und 61 000 Euro für die französischen Balkone als um zwei Drittel zu hoch empfand, war der Meinung, dass im Falle des Verzichts auf eine Innendämmung auch eine zentrale Lüftungsanlage überflüssig sei. Architektenkollege Weber verwies auf das Lüftungsverhalten mancher Wohnungsmieter. Schon deshalb sei eine zentral gesteuerte Lüftung wichtig. dra

