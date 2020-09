Ziele sind ambitioniert

Die überregionalen Ligen des Badischen Handball-Verbandes starten am Wochenende in die Saison 2020/2021. Unter strengen Hygieneauflagen können die Vereine der Region Heimspiele in ihren Hallen austragen, allerdings vor einer limitierten Anzahl an Zuschauern.

Aushängeschild ist und bleibt der TV Hardheim in der Badenliga. Da der Kader zusammenblieb und Trainer Lukas Dyszy auf dem bereits Erarbeiteten aufbauen kann, möchte der TVH in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. In der Badenliga spielen auch die Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur. In der Tabelle nach oben schaut Verbandsligist HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Dazu gehen zwei Landesligisten an den Start.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020