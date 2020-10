Zu schmalsten Modellen greifen

Frankfurt/Main.Auch wenn Eis und Schnee noch fern scheinen – die Zeit für den Wechsel auf Winterreifen ist da. Wer neue braucht, greift für winterliche Straßen am besten zu Modellen mit der geringsten für das Auto zugelassene Reifenbreite, rät der Automobilclub von Deutschland (AvD). Deren reduzierte Aufstandsfläche sorgt dafür, dass die Gummis weniger Schnee oder Wasser verdrängen müssen. So schwimmen schmalere Reifen erst später auf nassen Fahrbahnen auf. Der Übergang von noch vorhandener Seitenführung bis zum Rutschbeginn fällt laut AvD umso breiter aus, je größer die seitliche Reifenwulst ist. So kommt das Auto nicht unvermittelt ins Rutschen, sondern sanft. Daher könne das Auto noch rechtzeitig mit Gegenlenken und Auskuppeln unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings spielen breite Reifen auf trockener Straße ihre Vorteile aus. Bei winterlichen Verhältnissen wie Glatteis und Schnee sind Winterreifen Pflicht. tmn

