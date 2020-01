Zu viel Müll in Biotonnen

Neckar-Odenwald-Kreis.Vermüllter Kompost. Drei Komponenten spielen hier zusammen: Die Arbeitsweise im Kompostwerk, die Entsorgung und die Müllsortierung durch die Bürger. Um Geruchsbelästigungen zu minimieren und die Behandlung des Bioabfalls zu verbessern, stehen im KWB-Kompostwerk in Schweinberg ab März größere Umbauten und Erweiterungen an. Es soll unter anderem eine neue geschlossene Anlieferungshalle errichtet werden. Im Interview mit Martin Hahn von der AWN und KWiN informierten sich die FN über deren Pläne zur Vermeidung von Restmüll im Bioabfall und bei der flächendeckenden Einführung der Bioenergietonne im Neckar-Odenwald-Kreis. Außerdem gibt es Hinweise an die Bürger, welche Gegenstände eben nicht in die Bioenergietonne BET gehören.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020