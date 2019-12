Züge fahren auch durch Alt-Viernheim

„Der ICE 1 steckt noch in der Schweiz fest“, meint Rainer Belz lachend. Schnell verschwindet er hinter der gewaltigen Alpenkulisse und zählt: „Lok mit elf Waggons“. Gleich zwei solcher Zwölf-Wagen-Züge fahren durch die große Modellbahnanlage, die Ende Dezember wieder zu besichtigen ist.

Vor Weihnachten und nach den Feiertagen öffnen sich die Türen zur mittlerweile 160 Quadratmeter großen Viernheimer H0-Anlage. In der bestehenden Landschaft sind etwa 710 Meter Gleise verlegt. Darauf lassen die Modellbahnbauer um Karl A. Fischer, Rainer Belz und Klaus Haas mehrere Züge fahren. Je nachdem, wie die Weichen gestellt sind, fahren die Züge durch einen Containerhafen, die Lüneburger Heide, ein Bergpanorama, einen Rummelplatz, den Verschiebebahnhof und sogar an Alt-Viernheim vorbei. „Einen neuen Landschaftsteil haben wir dieses Jahr nicht“, erzählt Klaus Haas. Dafür hat das Team in den vergangenen Monaten vor allem die bestehenden Landschaften fertig ausgeschmückt, mit Sand, Gras, Häusern und Autos.

„Da ist sogar das ZAKB-Auto im Einsatz“, erklärt Rainer Belz und zeigt auf den Miniatur-Müllwagen. Auf dem Anlagenteil des Rangierbahnhofs sind alle Laternen aufgerüstet worden und leuchten jetzt mit kaltweißen LEDs. Der Energiediskussion haben die Modellbauer auch Rechnung getragen und zwei große Windräder in die Landschaft gestellt.

Verändert wurden die Fahrbahnen der Fahrzeuge. Denn auf der Anlage fahren nicht nur Eisenbahnen, sondern auch Autos. Neben der großen Modellbahnanlage gibt es ebenfalls wieder die Lehmann-Groß-Bahn (LGB), die auf ihrer eigens gebauten 41 Meter langen Gleisstrecke in gut zweieinhalb Metern Höhe über den Köpfen der Besucher fahren wird. Für Kinder ist eine kleine Anlage vorbereitet, auf der die jungen Besucher selbst die Züge fahren lassen können. Und auch die ferngesteuerten Baufahrzeuge kann man ausprobieren.

Zudem stellt die Viernheimer Firma Busch einige Exemplare aus ihrem Modellbau-Sortiment aus. Im kleineren Nebenraum steht die Winterlandschaft von Björn Borkenhagen, die komplett illuminiert ist. Die Landschaft mit Weihnachtsmarkt, Wohnhäusern und Skigebiet hat einen Tag-Nacht-Betrieb, der genau 24 Minuten dauert.

Scheinwerfer blinken

„Die Beleuchtung wurde erneuert, der Effekt ist jetzt noch besser“ demonstriert der Modellbauer die neuen Lampen. Wenn es „Abend“ wird, gehen in den Häusern die Lampen an, auf dem Friedhof leuchten die Grablichter und bei den Autos auf den Straßen blinken die Scheinwerfer auf. Bei der Winterlandschaft lohnt sich, wie auch bei der großen Anlage, der Blick aufs Detail.

So wurde ebenfalls eine besondere Szenerie mit den Miniaturfiguren nachgebaut: Dem Oggersheimer Spielwarenhändler Werst gratuliert ein Filmteam zum 100-jährigen Bestehen, das Mikrofon hat Moderator Hagen von Ortloff in der Hand, der – wie passend – jahrelang durch die Sendung „Eisenbahnromantik“ geführt hat.

