Zuerst mild, dann eher kühl

Offenbach/Dresden.Zu Weihnachten wird das Wetter kälter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann sich dann in den Niederschlag auch in tieferen Lagen Schnee mischen, der aber eher nicht liegenbleibt. Auch das Bild aus Dresden zeigt die Frauenkirche nur durch Kunstschnee hindurch. „Chancen auf weiße Weihnachten gibt es gebietsweise in den Mittelgebirgen über 600 Meter und flächendeckend am Alpenrand und in den Alpen“, sagte ein DWD-Sprecher am Dienstag. Demnach bleibt es am Mittwoch mild mit verbreitetem Regen, bevor sich im Lauf des Heiligabends am Donnerstag die Wetterlage umstellt. Laut den Prognosen folgt dann eine Kaltfront, die von Norden her in Schnee übergehen kann. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden in den Alpen anhaltende Schneefälle erwartet. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.12.2020