Zum Abschluss zwei Ska-Punkbands

Im Kulturschock Königshofen findet am Samstag 21. Dezember, das Abschlusskonzert des Jahres 2019 mit zwei Ska-Punkbands aus Dresden und Chemnitz statt. Um 21 Uhr beginnen die „Kellerratten“, danach ist „Undenkbar“ mit acht Mann auf der Bühne.

Die fünf Jungs von den „Kellerratten“ kommen aus Dresden und ihre Schublade ist ein Mischwerk aus 80er Jahre Punkrock mit deutschen Texten, eine Kreuzung aus den jungen „Die Toten Hosen“ und „Guns ‘n‘ Roses“. Das Genre haben sie selbst als „Gang‘n‘ Roll“ getauft und damit von Anfang Oktober 2009 bis Ende Dezember 2018 über 250 Konzerte in ganz Deutschland gespielt. Sie spielten in Städten von „A“ wie „Aachen“ bis „Z“ wie „Zittau“. Im Herbst 2010 haben sie ihr erstes Album namens „Aussenseiter“ veröffentlicht und im Herbst 2013 ihre EP „Schöne.Neue.Welt“. Diese haben sie von Harris Johns ( unter anderem Slime, Toxoplasma) produzieren lassen. Im Oktober 2016 erschien ihre dritte CD, „Rauch Für Die Lungen“. Neben ihren Bandaktivitäten unterstützen die Jungs Projekte wie 1953international, die sich gegen jegliche Diskriminierung beim Fußballverein „Dynamo Dresden“ einsetzen. Zudem treten sie mit der Bandmannschaft „BSG ABBAU OST“ bei antifaschistischen Fußballturnieren auf.

Energiegeladen

Die Band „Undenkbar“ bietet energiegeladenen und abwechslungsreichgen Ska-Punk aus Chemnitz.

Die 2009 gegründete SkaPunk Band „Undenkbar“ machte es sich jeher zur Aufgabe, druckvollen Punk mit Ska-Elementen zu spielen. Diese Mischung wird mit einem guten Schuss Rock‘n‘Roll verfeinert zu dem, was die Band musikalisch ausmacht. Textlich funktioniert „Undenkbar“ nach dem Prinzip einer Schrotflinte. Mit extrem breiter Streuung wird auf alles gezielt, hinter dem sich noch ein Tabu oder ein gesellschaftskritischer Moment verstecken könnte. Oft bemerkt man Spitzfindigkeiten und kritischen Subtext erst beim zweiten Hinhören. Alle Bandangelegenheiten werden in Eigenregie bewerkstelligt, wodurch man schnell merkt, was die Band befürwortet und ablehnt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019