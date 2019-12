Zunächst nur mit zwei Diesel

Der Mercedes GLE Coupé soll ab Sommer 2020 zu den Kunden rollen. © Daimler AG

Hochgurgl.Mercedes bietet auch die neue Generation des großen Geländewagens GLE künftig wieder als Coupé an. Ab 76 279 Euro bestellbar, wird der Konkurrent von Autos wie Audi Q8, BMW X6 oder Porsche Cayenne Coupé laut Hersteller ab Sommer ausgeliefert. Gemessen am Vorgänger geht das Coupé ein wenig in die Länge und bietet jetzt bei 4,94 Metern einen bequemeren Zustieg zum Fond und ein Plus an Beinfreiheit für die Hinterbänkler. Außerdem wächst der Kofferraum um 70 auf 655 bis 1790 Liter.

Unter der Haube gibt es zunächst zwei Diesel-Motoren mit einem drei Liter großen Sechszylinder: Im GLE 350d leistet er 200 kW/272 PS, und für den GLE 400d stehen 243 kW/330 PS, 700 Nm, 7,5 Liter und 198 g/km im Datenblatt. Beide Motoren gibt es ausschließlich mit Neungang-Automatik und Allradantrieb. Den vorerst einzigen Benziner liefert AMG mit einem 320 kW/435 PS starken Motor. Bald soll auch ein Vierzylinder-Diesel mit Plug-in-Technik für eine rein elektrische Reichweite von über 100 Kilometern sorgen. Außerdem bereitet AMG einen V8 mit bis zu 450 kW/612 PS vor. tmn

