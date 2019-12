Zur Vorlesestunde ging’s für Holger Habich zurück nach Rodau

„Ich komme besonders gern hierher, schließlich bin ich selbst einmal in Rodau in den Kindergarten gegangen. Damals lag er allerdings noch im Wiesengrund und nicht in der Waldstraße.“ Bürgermeister Holger Habich erinnert sich nicht nur mit Freude an seine Zeit als Kita-Kind, sondern auch an Renate Kröbel, die heute noch immer als Erzieherin tätig ist, demnächst aber in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird.

Habich ist Wiederholungstäter

Sein Besuch in der Einrichtung, die vor zwei Jahren bereits ihr 30-jähriges Bestehen feiern konnte und mittlerweile von Grund auf renoviert wurde, hatte einen guten Grund: Der Bürgermeister ist ein „Wiederholungstäter“. Von Anbeginn an begleitet er die BA-Vorleseaktion in den Kitas als begeisterter und überzeugter Pate.

Berührungsängste mit dem prominenten Gast hatte keines der Kinder. „Wir haben uns gerade erst auf dem Fest gesehen“, krähte denn auch gleich ein kecker Bub zur Begrüßung. Gemeint war die Rodauer Kerb, an der die Kindergartenkinder mit einer Fußgruppe teilgenommen haben. Dass Habich nicht mit leeren Händen zu ihnen kommen würde, hatten sich die Kids und auch Leiter Simon Sandmeyer schon gedacht und es sich auf dem Fußboden im Ruheraum bequem gemacht. Ganz schnell rückte das Grüppchen immer näher an den Bürgermeister auf dem Sofa heran.

Und tatsächlich hatte der prominente Gast zwei spannende Bücher mit Abendteuergeschichten der beiden Spitzmäuse Manuel und Didi mitgebracht, die der Beltz-Verlag für die Vorlesestunde des Bergsträßer Anzeigers zur Verfügung gestellt hat – und die anschließend im Besitz der Kita blieben. Viele kleine Abenteuer über die Jahreszeiten Herbst und Winter hat sich der österreichische Autor Erwin Moser ausgedacht und hübsche Bilder dazu gezeichnet.

Wieder einmal zeigte es sich, wie schnell ein Buch dazu animieren kann, miteinander ins Plaudern zu kommen. So sprudelte es aus den kleinen Zuhörern nur so heraus, als sie von ihren eigenen Erlebnissen und Beobachtungen in den vergangenen Wochen erzählten. Beispielsweise, dass der Papa am Morgen zum ersten Mal in diesem Jahr die Autoscheiben vom Eis frei gekratzt hat, dass man im Herbst Drachen steigen lässt, Pilze, Kürbisse und Trauben reif werden, dass die Blätter von den Bäumen fallen und es langsam Zeit wird, die Heizung anzustellen. Ein Vierjähriger erinnerte sich an einen Spaziergang durch ein Maislabyrinth.

Ein Geist oder ein Kürbis?

Mit der gruseligen Geschichte vom hässlichen Flussgeist, der sich als harmloser Kürbis entpuppt, begann Habich die Vorlesestunde. Nach einer weiteren Herbst-Episode mit einer Eule, die die Mäuse zunächst für einen grauen Fels hält, las der Bürgermeister den Kindern vor, wie es den immer hilfsbereiten und neugierigen Mäusen und ihren Freunden bei Schnee und Eis im Winter ergeht und wie sie sich auf die bitterkalten Tage vorbereiten.

„Er sieht fast so aus wie ein Waschbär“, beantwortete ein Fünfjähriger die Frage von Holger Habich nach dem Aussehen eines Dachses – und bekam vom Bürgermeister recht. Dass sich Manuel und Didi aber an einem rauchenden Rohr, das aus einem alten, hohlen Baum ragt, die Finger wärmen wollen und ein ganzes Bündel Holz hineinsteckten, um das Feuer weiter anzufachen, gefiel dem Rodauer Nachwuchs ganz und gar nicht: „Das Zeug verstopft ja das Rohr!“ Tatsächlich, Herr Dachs, der es sich in dem Hohlraum gemütlich gemacht hat, tobt. Der Rauchfang ist komplett dicht: „Spinnst du?“ Klar, die Mäuschen sehen ihren Fehler ein und dürfen sogar den Winter über in der kuscheligen Höhle des Hausherren bleiben, bis der Frühling kommt.

Ein gutes Zeugnis für den Paten

„Prima“ und „Mir hat’s gut gefallen“, versicherten die Mädchen und Jungen am Ende der Vorlesestunde. Simon Sandmeyer nahm gern die Bücher mit den lustigen Abenteuergeschichten vom Bürgermeister in Empfang und stellte sich gleich in eins der Regale. „Demnächst wird unser Außengelände verschönert, Hecken gepflanzt und der Zaun gestrichen“, freute sich der Kita-Leiter, dass die städtische Einrichtung, die derzeit von 45 Kindern ab zwei Jahren besucht wird, bald noch attraktiver wird. gs

