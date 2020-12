Zurück in der Regionalliga

Bergstraße.Zu den ranghöchsten Bergsträßer Sportteams gehören die Volleyballerinnen der TSV Auerbach. Sie schaffen zum dritten Mal als Oberliga-Meisterinnen den Sprung in die Regionalliga, in der sie nach 2003 bis ’05 sowie 2006/07 nun ihre vierte Spielzeit bestreiten. Zudem können ihre Kameradinnen aus der zweiten TSV-Mannschaft jubeln, denn ihnen gelingt ebenfalls als Aufsteigerinnen die sofortige Rückkehr in die Bezirksoberliga.

Im Handballbereich bleiben die Flames, die mit Rang acht ihre beste Platzierung in der jüngsten Vergangenheit in der Frauen-Bundesliga erspielen, das Maß aller Dinge an der Bergstraße. Mit Ex-Geschäftsführer und Geschäftsstellenleiter Erich Hantzsch verabschieden sie einen jahrzehntelangen Mitarbeiter.

Die Bilanz beziehen – wie bei allen anderen Klassen und Sportarten – auf eine corona-bedingte Abbruchsaison 2019/20. Somit vermissen die Frauen des HC VfL Heppenheim und die Männer des TV Einhausen das richtige Aufstiegsgefühl mit ausgelassenen, gemeinsamen Jubelszenen in den Hallen. Ihnen waren die Meistertitel und damit verbundenen Aufstiege in die Bezirksoberliga beziehungsweise Bezirksliga B aber praktisch sowieso nicht mehr streitig zu machen. hs

