Zurück mit einem Hybrid-Antrieb

Köln.Der Toyota Camry zählt zu den wichtigsten Modellen des japanischen Herstellers. Seit 1982, als die erste Generation auf den Markt kam, hat Toyota mehr als 19 Millionen Exemplare verkauft. Dabei wurde die Mittelklasse-Limousine die letzten 15 Jahre nicht einmal auf dem europäischen Markt angeboten. Diese Zeiten sind vorbei. Nach so langer Abstinenz ist der Camry als Hybride wieder nach Europa zurückgekehrt. Es bleibt auf diesem Kontinent bei dieser einen Ausführung, mit der Toyota gleichzeitig sein Hybridangebot in Europa auf acht Modelle erhöht.

Die Japaner setzen auf Teilzeitstromer und das nicht erst seit gestern. Ihre Erfahrung mit zwei Antriebsquellen (Verbrennungs- und Elektromotor) ist groß. Seit 1997 bietet Toyota Autos mit dem sparsamen Antrieb an. Im optisch ansprechenden Camry arbeiten ein Vierzylinder-Benziner mit 177 PS sowie ein Elektromotor mit 119 PS zusammen. Die Systemleistung, die wegen der unterschiedlichen Leistungskurven der beiden Kraftquellen nicht addiert werden kann, kommt auf 218 PS. Das überarbeitete System mit einer neu entwickelten Nickel-Metallhybrid-Batterie funktioniert ruhig und reaktionsschnell. Man steigt ein und fährt quasi auf leisen Sohlen los. In 8,3 Sekunden hat der Camry die 100-Kilometer-Marke erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h abgeregelt. Wer zügig überholen und die Spitze schnell erreichen will, der muss beherzt aufs Gaspedal treten. Dies wiederum lässt die Drehzahl wachsen. Vorbei ist es dann mit der ruhigen Fahrt.

Da aber die gesamte Fahrwerksabstimmung zum gemächlichen Dahingleiten animiert, kann man darauf gerne verzichten. Dann kommt auch Freude an der Tankstelle auf. Laut dem Werk verbraucht das 2,5-Liter-Modell durchschnittlich 4,4 Liter pro 100 Kilometer. Wir waren bei unseren Testfahrten nur einen Liter über diesem Wert. Ein mehr als beachtenswertes Ergebnis für das 1,6 Tonnen schwere und fast fünf Meter lange Auto.

Wertiger Eindruck

Der Camry bietet seinen Passagieren sowohl vorne als auch hinten reichlich Kopf- und Kniefreiheiten. Im geräumigen und komfortablen Innenraum sitzt man sehr bequem. Die verwendeten Materialien machen einen wertigen Eindruck. Softtouch-Verkleidungen, Leder und Blenden mit Holzmaser- und Chromdekor verleihen dem Innenraum ein modernes Ambiente. Wer auf Reisen geht, der kann ein Fach mit einem Volumen von stattlichen 524 Litern nutzen. Die Rückenlehnen lassen sich im Verhältnis 60:40 umklappen.

Die neue Stufenheck-Limousine ist auch in puncto Sicherheitsausstattung auf der Höhe der Zeit und trägt mit einem Bündel von Technologien dazu bei, Kollisionen zu verhindern. Zum Einsatz kommen beispielsweise der Totwinkel- oder der Querverkehrs-Assistent ebenso wie Brems- und Traktionssteuerungssysteme oder die Verkehrszeichenerkennung. Manches Feature ist aufpreispflichtig. Serienmäßig hingegen ist eine Rückfahrkamera, deren Bild über einen acht Zoll großen Monitor abgebildet wird. Der Camry Executive kostet 42 390 Euro. Sein Grundpreis liegt bei 39 990 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019