Zusammenspiel von Theorie und Praxis wichtig

Die Klasse W2KI2 der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim nimmt am „Klasse Azubis“-Projekt der FN teil – und durfte nun einen Blick hinter die Kulissen des Verlagshauses werfen.

Odenwald-TAuber. Seit Schuljahresbeginn gehören die Schüler der Klasse W2KI2 der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim zu den Teilnehmern des FN-Projekts „Klasse Azubis“.

Bei einem Besuch im Frankoniahaus in Tauberbischofsheim erfuhren sie von FN-Marketingleiter Michael Wünsch sowie den beiden Projekt begleitenden Redakteuren Marcel Sowa und Melanie Müller Interessantes über die verschiedenen Abteilungen – darunter Redaktion und das Reisebüro. Bei einer anschließenden Schreibwerkstatt brachten die Schüler zu Papier, warum sie sich für eine „duale Ausbildung“ entschieden haben. Ihre Lehrerin Bettina Kraft schaute ihnen dabei über die Schultern.

Revana Marten, Pallux AG: „Duale Ausbildung? Was ist das? Der Begriff „Dual“ beschreibt eine zweigeteilte Form der Ausbildung an zwei verschiedenen Stellen. Und was soll das jetzt heißen? Diese zwei Orte sind zum einen das Unternehmen selbst – und zum anderen die Berufsschule. Hierbei versucht man, die in der Berufsschule erlernten theoretischen Kenntnisse im Betrieb umzusetzen. Dieses System ermöglicht uns als Azubis, in den Firmen, mit dem angeeigneten Wissen, einfacher Ausbildungsinhalte aufzugreifen und vor allem zu verstehen.“

Tabea Neumann, Sonderschrauben Gülcher GmbH & Co. KG: „Warum duale Ausbildung? Das System gibt euch die Möglichkeit, berufliche Erfahrung im Betrieb zu sammeln. Nebenbei hat man zweimal in der Woche Berufsschule: Dort lernst du die theoretischen Aufgaben, die du danach im Betrieb anwenden kannst. Durch eine Ausbildung wird deine Selbstständigkeit und dein Selbstbewusstsein gestärkt. Abwechslung ist dir somit immer gegeben durch die Berufsschule und den Betrieb.“

Dustin Nehls, Firma Aug. Laukhuff GmbH & Co. KG: „Schulabschluss in der Tasche – doch was nun? Eine der bedeutendsten Fragen nach seinem schulischen Abschluss ist jene, wie es nach der Schule weitergeht. Eine Möglichkeit ist der Beginn einer dualen Ausbildung. Du hast dir noch keine Gedanken dazu gemacht? Die duale Ausbildung ist eine Möglichkeit, sich nach der Schule einen soliden Grundstein für einen erfolgreichen Karriereweg zu bauen. Du verdienst vielleicht das erste Mal dein eigenes Geld, stellst dich spannenden Aufgaben, sowohl im theoretischen Bereich in der Schule als auch im praktischen Bereich in dem Ausbildungsbetrieb. Und du bekommst bereits einen genauen Einblick in den Beruf und was dieser mit sich bringt. Im Normalfall hast du nach drei Jahren eine abgeschlossene Ausbildung und hast die Chance in deinem Betrieb übernommen zu werden – oder dich in einem anderen Bereich zu beweisen. Mit der dualen Ausbildung stehen dir und deinem beruflichen Werdegang nichts mehr im Weg.“

Leonie Köhler, Falk Hölzl, Rafael Zent, Bembé Parkett Bad Mergentheim: „Durch die duale Ausbildung gewinnt man Berufserfahrung und Fachwissen, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Gleichzeitig gewinnt man an Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist das Ausbildungsgehalt. Man sitzt den Eltern nicht mehr auf der Tasche und kann mit seinem Geld selbst haushalten und lernen, sparsam damit umzugehen. Man findet sich schnell in die betriebliche Gemeinschaft und in die Geschäftswelt ein – und mit einem Hauch Glück und viel Eigeninitiative steht einer Festanstellung nichts mehr im Wege.“

Vincent Haser, Kathrin Schmitt und Linda Schäfer; drei Systemair GmbH-Azubis, zweites Lehrjahr: „Das Zusammenspiel von Praxis und Theorie ist das Erfolgsrezept der dualen Ausbildung. In der Schule Gelerntes kann direkt im Unternehmen umgesetzt und weiter ausgebaut werden. Durch die Arbeit im Unternehmen lernt man alle wichtigen Vorgänge rund um den gewählten Beruf kennen. Die Vielseitigkeit der dualen Ausbildung macht diese zum perfekten Fundament für deinen weiteren beruflichen Werdegang!“

Jennifer Brenner, Bembé Parkett GmbH & Co. KG: „Viele in der heutigen Zeit fragen: Lohnt es sich überhaupt noch, eine Ausbildung zu machen? Muss man nicht für fast alles studiert haben? Die Antwort auf die Frage, ob es sich lohnt, eine Ausbildung zu machen, ist klar mit „Ja“ zu beantworten. Durch eine Ausbildung lernt man nicht nur im jungen Alter, Verantwortung zu übernehmen und neue Fähigkeit zu erproben. Mit neuen Herausforderungen und dem ersten eigenen Gehalt erlangt man auch eine größere Selbstständigkeit. Neben der Theorie in der Berufsschule wird alles Wichtige im Betrieb vermittelt, so dass einem erfolgreichen Start in das Berufsleben nichts mehr im Weg steht. Schlussendlich kann man eindeutig sagen, eine Ausbildung ist immer eine gute Entscheidung. Und es gibt auch heute noch genug Berufe, für die man nicht studiert haben muss.“

Aileen Lippert, Jule Denninger, Wittenstein SE: „Das Duale System finden wir sehr gut, da es den Einstieg in das Berufsleben erleichtert. Durch die 1,5 Tage pro Wochen kann man die Theorie gleich in die Praxis im Unternehmen umsetzen. Im Betrieb hat man in jeder Abteilung seine Aufgaben und bearbeitet diese auch selbstständig. Ein weiterer Aspekt für die drei Jahre lange Ausbildung ist, dass man von Anfang an ein Gehalt bekommt.“

Tabea Wicker und Anja Riegel, Bembè Parkett: „Wir haben uns für eine duale Ausbildung entschieden, da man die Praxis und Theorie gleichzeitig lernt. Außerdem hilft es einem, besser ins Berufsleben einzusteigen. Was wir in der Schule vermittelt bekommen, können wir in unserem Betrieb direkt in die Praxis umsetzen.“

Gülcan Dinekli, Strabag Rail; Annika Wirth, CeraCon: „Wir haben uns für eine duale Ausbildung entschieden, da wir die Kombination aus Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule super finden. Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich und interessant, außerdem wird man in jeder Situation unterstützt und begleitet.“

Nathalie Fischer, Ansmann AG: „Ich habe mich bewusst dazu entschieden, eine Duale Ausbildung anzufangen, da ich schon früh lerne, im Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. Die Schule bildet hier einen schönen Ausgleich, da uns hier die Theorie bezogenen Themen näher gebracht werden.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019